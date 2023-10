El equipo de primera línea de Italia que sueña con Marcelo Gallardo

El ex DT del Millonario estuvo en el radar de varios clubes, y ahora es el sueño de uno de los míticos clubes italianos

Marcelo Gallardo no caben dudas que dejó un gran paso por River Plate como entrenador, siendo considerado por muchos como uno de los grandes DTs de todo el mundo incluso. Sin embargo, tras su salida del Millonario, el Muñeco aún no ha vuelto a dirigir a pesar de que varios clubes lo tentaron.

Ahora, al ex Millonario podría tener, dentro de las próximas semanas, una oferta del Napoli , vigente campeón de la Serie A, según informó La Gazzetta dello Sport.

napoli futbol italia Napoli haría una oferta a Marcelo Gallardo

Aunque nada está dicho. El español Rudi García continúa en su cargo y, a pesar de los múltiples cuestionamientos que ha sufrido en el último tiempo, lo cierto es que se mantendría como el DT si se percibe una mejora de rendimiento en las próximas apariciones del conjunto partenopeo.

Pero, si el equipo no levanta, La Gazzetta dello Sport.señaló que Aurelio de Laurentiis no dudaría en despedirlo. De hecho, ya tiene elegido a los DT's que lo sustituirían: el italiano Antonio Conte, quien se encuentra sin trabajo tras su paso por Tottenham; el croata Igor Tudor, otro estratega que no dirige luego de un exitosa temporada en Marsella y el mencionado Gallardo.

Dentro de este trinomio, el argentino sería la última alternativa a elegir, mientras que Conte y Tudor correrían con mayor ventaja debido a su rodaje en las grandes ligas europeas. "Es el nombre outsider, menos conocido y quizás menos popular, pero aún así intrigante", señaló el periódico italiano.

¿Cómo está el equipo al que podría llegar Marcelo Gallardo?

Los Azzurri se ubican en la quinta posición de la Serie A con 14 unidades (cuatro victorias, dos empates, dos derrotas) en ocho partidos jugados, a siete del Milan, el líder de la tabla. Si bien la situación no es tan preocupante, lo cierto es que es mala a comparación del año pasado, donde, a esta misma altura del campeonato, se encontraban primeros de la mano de Luciano Spalletti.