El escándalo amoroso en el que está metida Morena Beltrán: "Lo engañó"

Juan Etchegoyen, periodista de Mitre Live, reveló detalles impactantes en su programa, dejando entrever que el inicio de la relación entre Beltrán y Blondel coincidió con el período en que la periodista aún convivía con su entonces pareja, Mantia. "El jueves 5 de octubre hablé con Tomás Mantia, el ex de Morena, y me dijo que estaban en un buen momento conviviendo juntos", afirmó Etchegoyen, sembrando dudas sobre la cronología de los acontecimientos.

El conductor, al recibir información sobre la relación de Beltrán y Blondel, expresó sus sospechas: "No me dan las cuentas para que Morena, a quien le escribí para consultarle y no me respondió, haya empezado una relación hace cuatro meses, o quizás le fue infiel a su ex. No quiero ahondar, pero es todo extraño".