El escándalo en Brasil que involucra a Neymar, Vinícius y Richarlison

“En un audio de WhatsApp que circula, una mujer señala que Neymar se habría quedado con Rebeca Ribeiro, Vinícius Jr. se habría quedado con Letícia Sogiro y Richarlison, con Rita Lopes. En un video que también se está viralizando en la capital de Mato Grosso, algunas personas señalan que en la imagen la mujer rubia que aparece sería la influencer Letícia Sogiro saliendo, por la mañana, del hotel donde se alojaba la selección brasileña”, publicó Baldi.

Una influencer confirmó su relación con Vinícius Jr.

Aunque la situación no quedó allí, ya que la polémica sigue escalando. Sogiro, la mujer que habría estado con el jugador del Real Madrid, admitió que efectivamente estuvo presente en la concentración de la Canarinha: “Estamos hablando por mensajes desde abril. Incluso se filtró un audio mío diciendo esto. Me invitó a su cumpleaños, a muchas fiestas, me pidió que fuera a Madrid y nunca fui a verlo. Estuvimos hablando mucho tiempo, seis meses. ¿Y luego viene a mi ciudad y no puedo estar con él?”.

Lo cierto es que el equipo se verá obligado a revertir la situación para no dejar una mala imagen en una fecha FIFA que arrancó desfavorable. El próximo martes 17 de octubre, desde las 21.00, los dirigidos por Fernando Diniz se medirán ante la Uruguay de Marcelo Bielsa en el Estadio Centenario.