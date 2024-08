El escandaloso audio de Cristian Medina en la práctica revelando por qué se quiere ir de Boca

Medina.jpg Cristian Medina

El video de Cristian Medina hablando sobre su futuro

En la previa al duelo que jugará el Xeneize frente a Estudiantes de La Plata por la Liga Profesional de Fútbol el lunes en el Estadio Uno desde las 21 horas, la cuenta oficial de la institución compartió un video donde se lo ve a Cristian Medina conversando con Miguel Merentiel en la práctica del equipo.

En dicha charla que mantuvieron el volante y el delantero uruguayo se lo escucha decir al protagonista de la nueva novela del mercado de pases: “Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”. Todo eso se vio en un video compartido por el club en su canal de YouTube con el título “Entrenamiento vespertino 25/8 en Boca Predio | 9 minutos con sonido ambiente”.

Medina sobre irse de Boca.mp4

Hay que recordar que ya son varias las ofertas que Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol recibieron por el mediocampista de gran momento. Más allá de lo del Fenerbahce, ahora también surgió el interés de la Fiorentina, que busca reemplazo para Nico González que partió rumbo a la Juventus.

El ofrecimiento del conjunto italiano fue de 11 millones de dólares por la totalidad de la ficha del jugador, monto que está lejos del dinero pretendido por la dirigencia de Boca para dejarlo ir. Hay que recordar que la cláusula de salida del volante asciende a 15 millones de dólares, que en los últimos días del mercado de pases crece a USD 20 millones.

Boca ya había recibido ofertas por Cristian Medina

image.png

A finales de 2023, el Botafogo de Brasil ofreció 7 millones de dólares por el 80 % del pase, propuesta que fue rechazada por la dirigencia que tiene a Riquelme como cara visible del fútbol.

Ahora, en el actual mercado de pases, y tras la consolidación del joven surgido en las divisiones inferiores del Xeneize, se le sumaron los fuertes intereses por parte del elenco turco que conduce José Mourinho, y el de la Viola, que acostumbra a tener importantes jugadores argentinos.