El escandaloso momento que se vivió en la presentación de Alpine cuando nombraron a Colapinto

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1891854222250876953&partner=&hide_thread=false LAS PREGUNTAS SOBRE COLAPINTO QUE INCOMODARON A DOOHAN: en la previa a la presentación de la F1, el piloto titular de Alpine vivió un tenso momento al ser consultado por la presencia del argentino en el equipo.



Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/ZdsY0El80Y — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2025

Luego contó su parecer: “Lo que me han dicho es que (Colapinto) es un piloto reserva y creo que, independientemente de eso, soy uno de los 20 pilotos de Fórmula 1 del mundo y sé que cuando estaba en karting, en Fórmula 3, Fórmula 2, habría hecho cualquier cosa por estar en Fórmula 1 y sacrificarlo todo... Así que no creo que necesariamente si se trata de alguien dentro del equipo, fuera del equipo, cualquiera que esté rindiendo bien, siempre vas a tener presión sobre tus hombros porque estás en un deporte tan despiadado, pero sea cual sea la presión que pueda haber, espero disfrutarla, aceptarla y simplemente disfrutar de mi temporada de Fórmula 1″.

Sumado a esto le preguntaron si le generaba molestia la llegada del joven talento para ser reserva y escalar a la butaca titular, con un contrato largo. “El año pasado yo también fui un piloto de reserva de 21 años con un contrato a largo plazo, pero no, no me siento así (perjudicado). Tal vez debería, no sé, realmente no entiendo eso como una pregunta, pero sí, definitivamente no”, dijo con gestos de desentendimiento.

“Jack, desde la llegada de Franco se han publicado muchas historias afirmando que tienes un contrato solo por seis carreras y que si no rindes estás afuera. ¿Cómo reaccionas ante todo esto, es frustrante, preocupante, te ríes de ello, cómo es tu reacción personal?”, escuchó Jack y no respondió. Rápidamente James Lloyd, el moderador de la conferencia marcó la línea de las preguntas con un mensaje contundente: “Creo que ya hemos tratado los temas de Franco. Pasemos a lo siguiente”.

Colapinto-Doohan-Portada.jpg

Bombazo en la Fórmula 1: se podría adelantar el debut de Colapinto en Alpine

Desde su irrupción en la Fórmula 1 en 2024, Franco Colapinto despertó grandes expectativas. Su desempeño en las últimas nueve carreras de la temporada lo convirtió en una de las promesas más seguidas, al punto de que muchos sostienen grandes expectativas en él, y se habla de que podría debutar en la nueva escudería antes de lo que se piensa.

En las últimas horas sonó la voz de un nuevo involucrado. Un hombre de adentro del mundo automovilístico habló acerca de Jack Doohan, el piloto titular de la escudería francesa y aseguró que según su información no estaría tan seguro de su continuidad en el equipo, lo que podría acelerar el regreso del pilarense a la máxima categoría.

Roberto Merhi habló sobre Franco Colapinto y Jack Doohan

En las últimas horas trascendió la información en el mundo automovilístico acerca de que podría darse el debut de Franco Colapinto antes de lo pensado a causa de que su compañero, Jack Doohan, no estaría conformando a Alpine.

Esto trascendió según palabras de Roberto Merhi, un piloto español de 33 años que maneja buena información desde adentro de la Fórmula 1 del paddock, y a través de esto se especula de que el oriundo de Pilar pueda llegar a debutar en el Gran Premio de Australia.

Doohan-Portada.jpg

“Vamos a ver si Jack Doohan empieza el año, yo no le tengo tan claro. Yo creo que está la cosa tensa”, fueron las primeras palabras que trascendieron y a la cual varios medios especialistas en la máxima categoría de autos del mundo hicieron rápidamente eco.

Luego, completó: “Yo te diría de buena fuente que en cinco carreras no estará. No sé ni si va a empezar el año. En principio si, pero de lo que yo he visto de Fórmula 1 y lo que estoy oliendo por ahí no estoy seguro”.

Hay que recordar que Roberto Merhi es amigo íntimo del piloto español Carlos Sainz y siempre le ha acompañado a las carreras, por ende, es sabido que el piloto campeón de Fórmula 3 maneja información del paddock.

La prueba en la que compitieron Jack Doohan y Franco Colapinto

Colapinto como Doohan, quien es su principal competencia interna por una butaca en la máxima categoría del automovilismo internacional, habrían girado en la semana en el circuito de Barcelona.

Según trascendió habría probado un A522 de 2022 mientras que al día siguiente Colapinto se habría subido al A523 de 2023. Las pruebas y comparaciones a las que se encomendaron habrían sido con los dos autos con la misma cantidad de combustible, neumáticos, programas de clasificación/carrera, y condiciones de pista similares.

Sin embargo, aunque trascendió que se realizó este examen, no se conocieron resultados ya que son pruebas sumamente privadas e inaccesible.