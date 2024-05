El ex entrenador de arqueros de Boca disparó y contó cómo es su vida tras su "despido"

Aunque ya no es el entrenador de arqueros de Boca desde enero debido a cambios en el cuerpo técnico por la llegada de Diego Martínez, Gayoso sigue influyendo en las divisiones juveniles del club. "Sigo en contacto con Chiquito Romero, con Javi García. Nos vemos a diario. Con el nuevo grupo de trabajo, todo está 10 puntos", aseguró. A pesar de esta relación cordial, aclaró que no trabaja en conjunto con el equipo de Martínez, dedicándose únicamente a las categorías inferiores.

Este historial impresionante culminó con una derrota en semifinales de la Copa de la Liga ante Estudiantes, la primera tras su salida del cargo, un hecho que él describe con pesar: "Me dio mucha pena, porque se cortó una racha de cinco definiciones. Me parecía que estaba en condiciones de poder hacerlo".

Fernando Gayoso, ex entrenador de arqueros del plantel profesional de Boca, habló con Olé en el stand de Libro Fútbol de la Feria del Libro durante la presentación de su libro "Desde los 12 pasos"



Cómo es su vida tras su salida como entrenador de arquero de la primera de Boca

En la Feria del Libro, rodeado de amigos y seguidores, Gayoso destacó su deseo de compartir sus conocimientos y experiencias: "Va pasando el tiempo y la gente me para, hasta corearon mi nombre en la Bombonera. Me entusiasmó dejar algo a los que vienen, más rápido de lo que a mí me llevó aprenderlo". Este entusiasmo por su obra y su legado se refleja en su actitud relajada ante su actual rol lejos del fútbol profesional: "Fueron cuatro años de muchas competencias. A veces un tiempito desde un costado viene bien".

Gayoso no solo ha dejado una huella en Boca sino también en la forma en que los hinchas y los jugadores valoran la preparación específica de los arqueros, especialmente en momentos críticos como las tandas de penales. Su historia y enfoque en "Desde los 12 pasos" no solo ofrece una mirada al interior del deporte, sino que también inspira a las futuras generaciones de entrenadores y arqueros a enfocarse en la mejora continua y el trabajo meticuloso detrás del éxito.