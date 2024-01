El ex jugador de Boca que descartó una oferta de River: "Ni por 10 millones de dólares"

El mundo Boca no es fácil, hay jugadores a los que les cuesta adaptarse todo lo que conlleva estar en uno de los equipos más importantes del país, pero por otro lado son muchos los jugadores que pasan por allí y salen enamorados de todo lo que envuelve e involucra a la institución.

Eso le pasó a Carlos Zambrano. Si bien fue resistido en varios momentos por los hinchas pero bancado por Juan Román Riquelme, su paso mantuvo ciertos momentos de intermitencia pese a los títulos conseguidos. Ahora a la distancia jugando para Alianza Lima, contó si jugaría o no en River.

En primer lugar, el defensor peruano en conversación con Liga1 Play, dijo: "Me ha llamado hasta Independiente y de Racing, en su momento. Pero para mí el más grande es Boca".

.Carlos #Zambrano "BOCA es EL MAS GRANDE del país" ¿Ir a river? IMPOSIBLE. Así me ofrezcan 10 millones, no iría" pic.twitter.com/In2naQocdJ

Además, cuando le preguntaron sobre su decisión en caso de que River lo vaya a buscar, Zambrano no titubeó: “Imposible. Así me ofrezcan 10 millones no iría a River. Creo que la gran mayoría de jugadores peruanos o hinchas que les gusta el fútbol, les gusta más Boca”.

Zambrano y su salida de Boca

Carlos Zambrano Benedetto portada.jpg

Zambrano tuvo un paso turbulento con la camiseta xeneize. Llego al club a principios del 2020 proveniente del Dinamo de Kiev y a pesar de sus cinco títulos obtenidos (Superliga 2019/2020, Copa Diego Maradona 2020, Copa Argentina 2021, Copa de la Liga Profesional 2022 y Liga Profesional 2022), algunas actitudes dentro y fuera del campo, sumadas a algunos flojos rendimientos en partidos clave, no le permitieron afianzarse en el puesto.

No obstante, el paso de Zambrano estuvo marcado por dos sucesos que le marcaron su salida. Por un lado, su pelea en el túnel con Darío Benedetto en el 0-0 ante Racing a mediados del 2022, en la que el propio futbolista salió con el ojo hinchado y dejó entrever el cruce con el 9. Y por otro, su pelea con Hugo Ibarra en época de fiestas (el jugador había pedido unos días pero no hubo acuerdo) y posterior recesión de contrato pese a que estuvo a nada de renovar.