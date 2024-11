El exigente entrenamiento de Enzo Fernández en medio de su separación

El presente de Enzo Fernández en el Chelsea no pasa por su mejor momento. Luego de haber llegado al club inglés con altas expectativas y un papel de gran relevancia en el equipo, el mediocampista argentino ha visto cómo su situación se ha desmoronado, pasando de ser uno de los titulares indiscutidos y portar la cinta de capitán, a calentar el banco de suplentes en los últimos partidos. La decisión del entrenador italiano Enzo Maresca de preferir al belga Roméo Lavia y al ecuatoriano Moisés Caicedo en el mediocampo ha dejado al exjugador de River y de la Selección Argentina en una posición incómoda, con un futuro incierto en el club londinense.

En un reciente empate 1-1 del Chelsea contra el Manchester United, la ausencia de Fernández en el campo de juego no pasó desapercibida. En declaraciones a la prensa británica, Maresca fue enfático en aclarar que su decisión de dejar a Enzo en el banco no responde a una pérdida de confianza en sus habilidades.

“Todavía confío en Enzo. No hay ninguna razón en el mundo por la que pueda perder la confianza en él. La razón por la que no está jugando en la Premier League es porque en este momento tomo una decisión diferente”, aseguró el entrenador, tratando de despejar dudas sobre el nivel del argentino. Maresca explicó que su elección por Lavia y Caicedo responde a una preferencia táctica, subrayando que su confianza en Fernández sigue intacta, pero que, por el momento, busca otro tipo de dinámica en el mediocampo.

Enzo 1.jpg Enzo Fernández y el DT del Chelsea

Enzo Fernández, entre su separación y una posible salida

Este cambio en la situación de Enzo llega en un momento complicado a nivel personal para el futbolista. Tras seis años de relación y dos hijos en común, Fernández acaba de separarse de Valentina Cervantes, lo cual ha sumado una cuota de tensión a su vida en Inglaterra. Aunque el DT intenta evitar cualquier especulación adicional, los medios ingleses no han dejado de mencionar que la situación personal del jugador podría estar afectando su rendimiento en la cancha.

Frente a este panorama, Enzo Fernández no estaría dispuesto a esperar demasiado para revertir su situación en el Chelsea. Según el diario británico The Sun, el futbolista argentino ya habría hablado con su representante para explorar posibles opciones de salida en el próximo mercado de pases de invierno europeo, en enero. Uno de los clubes que estaría interesado en hacerse con sus servicios es el Inter de Milán, lo que le permitiría no solo recuperar minutos en el campo, sino también formar parte de un equipo con otros compatriotas como Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Tomás Palacios.