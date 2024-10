La escandalosa separación de Enzo Fernández en Inglaterra

“Feliz primer cumpleaños Benjamín. Mi bebé alegre, el que nunca se despierta de mal humor, que le regala risas a la vida incansablemente, que transmite paz y amor del bueno sin querer recibir nada a cambio. Lleno de luz y bondad. Estoy orgullosa de ser tu mamá”, escribió la influencer sobre su hijo en Instagram, que no contó con el, “me gusta” del futbolista.

Seguidamente, en el programa Socios del Espectáculo aseveraron que la pareja se habría “distanciado” o separado “en su totalidad” por la reaparición de Cristal, la expareja de Enzo Fernández, que habría publicado nuevamente fotos con el jugador como si fueran actuales.

Embed - OTRO ESCÁNDALO PARA LA SCALONETA: Enzo Fernánadez, separado de Valentina Cervantes

Allá hacen una vida muy prolija, el problema de estos chicos se da cuando vienen a la Argentina" intentó explicar Adrián Pallares, quien dio a entender que una vez acá los jugadores tienen ciertas "libertades" que no disponen en Europa, donde están bien controlados y los tienen "cortitos" con todo lo que tiene que ver con la disciplina.

La tercera en discordia en la relación de Enzo Fernández

Matías Vázquez, contó: "La pareja de Enzo, Valentina Cervantes, parece que descubrió la reaparición de una ex de él, que para colmo empezó a subir fotos de los dos juntos como si hubieran vuelto a estar. Además, se sabe que Enzo es así. Picaflor”.

“Esta mujer habría metido el dedo en la llaga en la vida de Enzo Fernández porque volvió a publicar en redes sociales fotos con él, como si fueran actuales, generando un ataque de nervios en Valentina Cervantes”, agregó el periodista.

Finalmente, Paula Varela le habría escrito a Valentina para saber si los rumores eran ciertos. Sin embargo, la joven leyó el mensaje de la comunicadora y no le respondió. “Le pregunté, me leyó, pero no me contestó”, detalló la panelista del programa.