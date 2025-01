El explosivo palo de Alejandro Fantino a Mariano Closs y el Pollo Vignolo: "Son dos ignorantes"

En diálogo con Malena de los Ríos, Fantino se refirió a lo que vive actualmente en su carrera y con el correr de los minutos no le tuvo piedad a sus ex compañeros. A través de sus palabras, el conductor recordó lo que lo llevó a su nuevo lugar de trabajo, lo que fue su paso por el canal deportivo y la mala relación que tenía tanto con los relatores.

Alejandro Fantino relató: “Lo mal que la estoy pasando, de la ignominia en la que estoy viviendo, en lo mal que me trata ESPN, en los pelotudos y mediocres que me daban órdenes. En la mediocridad en mis colegas como el Pollo Vignolo, Mariano Closs, Miguel Simón, una mediocridad supina que tenía alrededor. Me retaban, me bajaban línea, me hacían cara cuando decía algo, citaba a Freud y no lo entendían, se me reían”.

Por otro lado, también recordó su paso por otro canal de aire en el que tuvo otra experiencia y lo vinculó con su trabajo: “Después de ahí en América, pedir permiso a un jefe para comprometerme con Coni y terminé hablando con Vila que me trató bárbaro porque es amigo. Digo ¿Qué hago yo acá? Con esta manga de forros, brutos y mediocres de ESPN cuatro de copas siendo uno más de estos y no me libero”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaEnR/status/1875142057058344970?s=19&partner=&hide_thread=false "Fantino"



Porque volvió a prender fuego al Pollo Vignolo, Mariano Closs y a sus ex compañeros de ESPN. pic.twitter.com/sgANm5C9bo — Es Tendencia en Redes (@EsTendenciaEnR) January 3, 2025

Recordemos que en 2022, tras su salida y luego de realizar un descargo, el canal deportivo ESPN emitió un comunicado: “The Walt Disney Company resolvió junto a Alejandro Fantino la terminación de la relación según la cual el señor Alejandro Fantino dejará las pantallas de ESPN”.

La editorial polémica de Fantino tras su salida de ESPN

Fantino evaluó las bases del tipo de periodismo que pretende practicar en su ciclo, además de que aseveró que fue tratado como un “loquito” o “anormal” en el ámbito del periodismo deportivo.

alejandro fantino neura.jpg Alejandro Fantino y un fuerte enojo con Javier Milei.

En su editorial de lanzamiento, Fantino repasó un episodio en la señal deportiva. “ESPN me permitió hacer un programa especial sobre Grecia”, contó, y siguió: “El gaste que me comí, pocas veces visto. ‘Qué le pasa, está fumado, anormal…'”.

“Cuando intentás hablar de otra cosa, sos ‘el boludo’. Se te ríen y te mofan. Es un síntoma del periodismo deportivo actual. Yo me quiero colocar como antagonismo de base, enfrentado a todo lo que representa el periodismo que practica el Pollo Vignolo”, dijo con dureza.