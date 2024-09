El expresidente de un club contó cómo quiso comprar un árbitro y fue estafado

"Maletines había en todas partes. Yo quise comprar mediante un representante de jugadores de Madrid que me jodió, un enano, Torcal se apellidaba. Fue en un partido contra el Bayern Múnich. Me sale en el sorteo, Bayern-Valencia y me dicen allí mismo 'estará usted muy preocupado'. Y dije '¿yo? Preocupado estará el Bayern'. Con un par. Y les ganamos. Y viene el Torcal este y me dice: 'Paco, el árbitro que te ha tocado es un hijo de puta, es ruso (Nikolay Levnikov), pero yo soy íntimo, y está arreglado, me tienes que dar tres millones de pesetas ", reconoció Roig.

Lo insólito es que pese a la millonada que pagó, el expresidente no tuvo éxito con su soborno, porque le cobraron un penal en contra, que finalmente fue atajado por el recordado arquero Andoni Zubizarreta.

"Yo le dije a Torcal: bueno, pues de acuerdo, yo te los daré al final. Y me dijo que no, que tenía que ser antes. Le doy los tres millones, sale el árbitro y a los cinco minutos me pitan penalti contra el Valencia que para Zubizarreta. Al final perdimos ese partido de vuelta creo, pero pasamos la eliminatoria. Pero mira lo que me hizo. Un hijo de puta. Con eso de comprar, tela marinera".

Las expresiones racistas de Roig por el caso Vinicius

No contento con las expresiones mencionadas, Paco tuvo declaraciones racistas para con Vinicius y los jugadores del Real Madrid.

Roig, que supo liderar a la entidad valenciana entre los años 1994 y 1997, dio una impactante opinión sobre el racismo en el fútbol: "Antes no había esos problemas o yo no los notaba. Romario era medio negro y no tenía problemas".

"Al Madrid yo le llamo el Real Inmigrante. Si el Madrid tiene ocho negros, dos blancos y un español, Carvajal, y sale el Vinicius este aquí, que vino el otro a sacarlo... ¿Aquí sabe lo que hizo?", expresó.

“Pues va el tío, sale, se planta y empieza a tocarse ahí y decir 'vosotros a Segunda' Y le quitan la tarjeta roja, pero esto qué es. A nosotros nos tiran dos o tres gradas, que los aficionados no pudieron entrar en dos o tres partidos, y a este le perdonan”, detalló de cómo vivió él el polémico incidente de Vinicius ante el Valencia.

"Será un gran jugador, que yo creo que lo es, pero es un... Es una mierda como persona. Siempre yendo al árbitro. Yo he estado en Sudamérica 20 o 30 veces y nunca me ha pasado nada", arremetió contra el brasileño.

Por último, sentenció: "Voy a Sudamérica con humildad y hablo con cariño. Yo no puedo ir allí diciendo que soy el conquistador. Este tío no puede ser. ¿Pero tú quién eres?".

Qué sucedió entre Vinicius y los seguidores del Valencia

Tres hinchas del Valencia fueron condenados a ocho meses de prisión tras declararse culpables por proferir insultos racistas contra Vinicius Junior, el futbolista brasileño del Real Madrid, en la primera sentencia condenatoria por un caso de racismo en el fútbol profesional de España.

Los aficionados, cuyos nombres no fueron divulgados, tendrán prohibida la entrada a estadios de fútbol durante dos años y deberán pagar el costo del proceso judicial.

Fueron detenidos tras un partido de la Liga entre el Madrid y el Valencia en el estadio Mestalla en mayo de 2023. El encuentro fue interrumpido durante varios minutos tras los insultos a Vinicius.

El incidente desató una ola de apoyo para el delantero brasileño, que llevó a que pidieran a las autoridades españolas y a la sociedad a tomar más acciones.