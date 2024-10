El extraño video de Facundo Colidio y Deyverson en pleno partido de Libertadores

Sin lugar a dudas Deyverson fue la gran figura del Mineiro en la goleada frente a River de hace unos días. No solo por haber marcado dos goles, sino también por haber hecho un verdadero show, con cargadas, amagues y muchas polémicas. Sin embargo, en las últimas horas, se viralizó un video del delantero brasileño que no se había visto en la trasmisión oficial, en donde se lo ve muy cerca de Colidio .

En 2017, Deyverson regresó a Brasil para unirse al Palmeiras, equipo con el que consolidó su fama de jugador polémico y explosivo. Durante cuatro años, se convirtió en un ídolo para la hinchada y fue clave en la obtención de la Copa Libertadores 2021, anotando el gol decisivo en la final contra Flamengo. Su amor por el deporte y sus celebraciones inusuales lo destacaron en el campeonato continental, y aquella victoria histórica quedó grabada en su piel con un tatuaje que conmemora el trofeo.

Colidia 2.jpg Deyverson la rompió frente a River

El gran momento de Deyverson en Atlético Mineiro

El presente de Deyverson en Atlético Mineiro parece ser el fruto de una estabilidad en su vida personal que él mismo atribuye a su esposa, Karina Alexandre. "No puedo dejar de hablar de mi esposa, me dio una lección de vida. Hoy me alimento bien, dejé de tomar cerveza”, explicó el delantero tras su brillante actuación frente a River. Además, compartió cómo Karina influyó directamente en su desempeño en la cancha: “Me dijo que no me cayera al suelo, que solo jugara al fútbol y marcara un gol. Y, Dios me honró. Sus palabras significan mucho para mí".

El jugador también expresó su gratitud hacia todos en el Atlético Mineiro, quienes, según él, le han dado un nuevo impulso a su carrera. “Estoy muy agradecido a esta maravillosa hinchada, a todo el personal. Sin ellos, Deyverson no estaría aquí. El Galo me abrió las puertas de una manera que ni siquiera imaginaba”, comentó el delantero emocionado, resaltando la importancia de cada persona en el club, desde el personal de limpieza hasta los utileros.