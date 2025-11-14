El feroz ataque que recibió el ex presidente de la Federación Española por parte de su tío durante una conferencia

El expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales vivió un tenso momento en las últimas horas cuando presentaba un libro en conferencia de prensa ante un público que escuchaba atentamente sus palabras. Sin embargo un ataque de un visitante irrumpió en la conferencia.

"Matar a Rubiales" fue el título del libro que mantenía la atención de los presentes luego de la polémica que tuvo con la jugadora de la Selección española Jenni Hermoso , a quien le dio un beso en la celebración de un título, generó un revuelo y terminó siendo condenado. Mientras daba explicaciones sobre el producto, un hombre ingresó al estudio al grito de “no se preocupen, no pasa nada” y a su vez "sinvergüenza" , y además le arrojó desde lejos tres huevos.

Rápidamente el ex mandatario reaccionó, se paró de su sillas y fue a buscar a la persona que lo atacó aunque fue frenado por los presentes. Mientras tanto la persona que ingresó al estudio fue detenido por la policía y demorado debido a que rompió una pantalla valuada en 20.000 euros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EFEdeportes/status/1989051360285978752&partner=&hide_thread=false VÍDEO | El momento en el que Luis Rubiales ha sido atacado por un desconocido, que ha irrumpido lanzándole huevos durante la presentación de su libro. pic.twitter.com/V5rFGxsU96 — EFE Deportes (@EFEdeportes) November 13, 2025

Minutos más tarde del conflicto registrado, Rubiales confirmó que su tío había sido el agresor, alegando que es "una persona conflictiva".

Le sigue los pasos: cuál es la joya del fútbol argentino por la que viene a la carga el Barcelona

En Barcelona el futbolista argentino está bien representado por la historia que ha cosechado Lionel Messi como capitán del equipo durante varios años en los que consiguió una gran cantidad de títulos que lo colocaron en la mesa chica donde están los mejores jugadores de la historia. Es por eso que ha tenido varios jugadores del territorio argentino y sigue buscando a algunos para futuro.

El fútbol argentino no ha parado de generar nuevas promesas del fútbol mundial que ganan protagonismo en el mundo, siendo piezas elementales en clubes de alta jerarquía en la elite. No solo eso, sino que los seleccionados menores de la albiceleste siguen mostrando el nacimiento de nuevos proyectos que generan una atención particular. Uno de los casos es el delantero de tan solo 17 años Thomas De Martis, quien ya debutó en la primera división del granate y tiene una destacada actuación.

Según trascendió a través de Gol Televisión, el Barcelona lo está siguiendo durante su participación en el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar. Es que el papel del delantero ha sido importante para la el combinado nacional debido a que aportó seis goles, siendo el máximo goleador del torneo, para darle la clasificación el certamen que disputa actualmente.

De Martis Selección

En las juveniles de la selección lleva 17 goles en 25 partidos, marcando un promedio de 0,68 por partido, lo que lo ubica como un jugador importante para el equipo de Diego Placente.