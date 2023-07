El fuerte enojo de Bochini con los hinchas de Independiente por pedir a Holan

La situación de Independiente es preocupante, y a pesar de la colecta en donde los hinchas ayudaron a pagar algunas de las deudas que tiene el club, en lo que respecta a lo deportivo son pocas las victorias que ha conseguido en el torneo y la situación con el descenso se vuelve cada vez más complicada. Fue por eso que muchos hinchas empezaron a pedir la vuelta de Holan , algo que a Bochini , ídolo del club, no le gustó.

Es que el máximo referente de la historia del club habló y no tuvo problemas en destrozar al ex técnico del Rojo , quien tuvo una salida muy polémica del club y mantiene una enemistad con algunos de los dirigentes de la Institución.

Bochini 1.jpg

"Eso de Holan no sé quién es que lo instaló. Es algo increíble porque la verdad es que todos los que estuvimos ahí sabemos lo que pasó en Independiente. Lo dijo hace poco Milito. Lo dijo Bertoni en su momento. Lo dije yo antes. Todo este problema económico que tiene Independiente hoy vino de Holan anteriormente. Así que espero que la gente no se confunda por un campeonato o una copa, más cuando Holan ya tenía todo el equipo armado. Porque no es que trajo jugadores y armó un plantel. Esos jugadores los trajo Milito o venían de las Divisiones Inferiores", aseguró Ricardo Bochini.