El fuerte ida y vuelta entre Diego Díaz y Marcelo Moretti por la crisis en San Lorenzo

La crisis política que golpea a San Lorenzo derivó en que la Justicia rechazó la medida cautelar solicitada por Marcelo Moretti y le cerró la posibilidad inmediata de volver a ser presidente del club tras la acefalía institucional. En ese contexto, Moretti brindó una entrevista al programa El que ríe último que se emite por el canal de streaming PicadoTV y tuvo un tenso intercambio de opiniones con el conductor Diego Díaz , hincha confeso del Ciclón.

El exdirectivo argumentaba su decisión de exigir en la Justicia la revocación de la acefalía cuando Díaz –que incluso jugó en San Lorenzo a fines de los 80– decidió intervenir: “Yo había decidido no hacer ninguna pregunta...”, inició su explicación. Le aclaró a Moretti que le plantearía un enfoque desde el lado de la “legitimidad” para seguir como líder de la dirigencia del club de Boedo sin debatir sobre los datos en sí que intenta aclarar Moretti tras la cámara oculta que inició esta crisis.

“Lo que estoy seguro, y esto es irrebatible, que hay algo que más allá de lo que decida la Justicia, yo sí digo que hay algo que no tiene vuelta atrás y es la Justicia Divina que es la Justicia de la gente. Hay algo que no tiene vuelta atrás y es la relación tuya con el hincha de San Lorenzo. Como pocas veces la cancha se expresa en una unidad con respecto a algo que no quiere más. Quizás mañana la Justicia te considere inocente y quizás mañana haya un montón de argumentos que demuestren que muchas cosas que las que vos decís son verdad, pero acá hay una realidad que no tiene vuelta atrás: es tu relación con el hincha de San Lorenzo que te eligió en un momento”, fue un extracto del extenso planteo que hizo Diego Díaz.

image

Moretti ganó las elecciones en diciembre del 2023 con poco más de 6 mil votos que representaron el 36% de los 16 mil que se presentaron ante las urnas sobre 43 mil habilitados para hacerlo. Frente a ese antecedente que Moretti plantea como su legitimidad para continuar en el cargo, el conductor del programa realizó una peculiar comparación con un hecho histórico de Argentina: “La gente te eligió como en algún momento eligió a un presidente como De La Rúa, que a los 2 años se tuvo que ir en un helicóptero, porque lamentablemente ya tenía un rechazo de propios y extraños. Es lo que pasa hoy en día. Vos seguís con esta intención...”.

La respuesta de Marcelo Moretti

Tras casi dos minutos de exposición de Diego Díaz, Marcelo Moretti contestó: “No es lo mismo Diego, no me comparés con De La Rúa porque no tengo nada que ver. No lo puedo permitir”. “El país de San Lorenzo está destruido. Más allá de lo que me intentes empaquetar, no tenés vuelta con la gente, Marcelo”, le advirtió el conductor abriendo a un tenso ida y vuelta. “Es un tema tuyo, respeto pero no comparto”, insistió el ex presidente. “Eso sí que no tenés manera de rebatirlo. Lo expresa la cancha en dos fines de semana por mes”, le planteó desde el estudio.

Moretti dijo que sus cuatro hijos van “a la cancha todo el tiempo” y aseguró que hay una motivación política detrás de los insultos: “A la gente la escucho. El año pasado me insultaba toda la cancha. Este año, cuando arrancamos el torneo, empezamos a ganar y no me insultó más. El video obviamente fue un video chocante...”, alcanzó a explicar antes de ser interrumpido por Díaz: “La cancha terminó todo el año insultándote por más que San Lorenzo clasificara donde clasificó. Todos los partidos”.

image

“Es política el insulto”, se defendió. “No, no fue política. No te escudes en la mentira”, le devolvió. “Vos tenés una opinión y la respeto”, fue la contestación de Moretti. Pero Diego Díaz aseguró representar a los fanáticos del Ciclón en esa mirada: “No, no tengo una opinión. Voy a la cancha y veo la opinión del soberano”. “Yo la respeto y respetame la mía. Soy muy crítico y autocrítico”, aseguró el ex dirigente. “Yo te respeto: ves una irrealidad”, fue la tajante devolución del conductor.

Luego de hablar sobre sus hijos, Moretti aclaró que en su situación tiene dos maneras de afrontar la crisis: “Cuando pasan estas cosas en la vida vos tenés dos formas: te reprimís, te deprimis y no queres salir, o le pones el pecho...”, alcanzó a expresar antes de ser interrumpido. “No, después hay otra que es pedir perdón”, le puso sobre la mesa Díaz. “Yo le pido perdón a la gente de San Lorenzo. Siempre le pedí perdón”, devolvió de otro lado del teléfono. “Pero dando un paso al costado, no permanentemente trabando lo que puede ser el andar del club”, insistió el conductor.

“Yo las cosas las hice bien... Cometí errores obviamente. Cometí errores en alguna contratación, cometí errores en alguna cuestión de la gestión, pero en la mayoría de las cosas me fue bien”, se defendió Moretti abriendo un nuevo cruce con Diego Díaz: “No, no, a vos te habrá dio bien, al club no le ha ido bien. Es el hazmerreír del fútbol argentino”.

Embed - MORETTI: "MUCHOS ME APOYAN" EN EXCLUSIVA - DIRECTO AL HUESO EN VIVO

En el tramo final de esta extensa discusión, que de todos modos volvió a retomarse en otro fragmento de la entrevista, Diego Díaz le subrayó que esa mirada era “parte de tu película paralela” y reconoció: “La entiendo. Si no te defendés vos, ¿quién te va a defender?“. Moretti volvió a cruzar este planteo: ”¿Qué película paralela? No te comas un personaje, Diego". “No me como ningún personaje Marcelo. Por eso estoy tratando de estar tranquilo”, intentó cerrar la ventana de debate el líder del envío que sale por streaming.