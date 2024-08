El fuerte mensaje de Fernando Gago cuando le preguntaron si fracasó

Fernando Gago 1.jpg Fernando Gago

El enojo de Fernando Gago luego que lo tildaran de fracasado

"¡Qué buena palabra 'fracaso'! ¿Qué es el fracaso? ¿Fracaso es algo que no se pueda conseguir? En el deporte no existe la palabra 'fracaso'", declaró Gago con evidente molestia. Continuó explicando que, en su opinión, "todos tenemos anhelo de ganar y de crecer en la vida, y entonces creo que pasa muchísimo de volver a intentarlo, de volver a seguir". Recordó momentos difíciles de su carrera como futbolista, mencionando las veces que sufrió lesiones graves y las numerosas finales perdidas, incluyendo una Copa América, una Libertadores y una del Mundial. "No me considero un fracasado en el fútbol por haber perdido", afirmó, destacando que perder no define el valor de un deportista ni su carrera.