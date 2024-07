El futuro de Julián Alvarez: qué dijo el presidente del Atlético de Madrid

"Ya te he dicho antes que todos son magníficos jugadores. La verdad es que, hasta ahora, todo lo que tenemos son proyectos. Está el equipo técnico trabajando continuamente. Creo que están haciendo un buen trabajo y cuando tengamos alguna cosa en firme no dudéis de que aparte que ya la sabréis, lo comunicaremos”, dijo en una entrevista, bajándole la espuma a la posibilidad de incorporar al jugador que busca sumar más minutos en el Manchester City de Pep Guardiola.