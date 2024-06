El día que Julián Álvarez pudo haber sido jugador de Boca

Con apenas 24 años, Julián Álvarez es uno de los pocos futbolistas en haber ganado el Mundial de Clubes, la Copa del Mundo, la Copa América, la Champions League y la Copa Libertadores. Aunque su carrera siempre estuvo ligada a River, del cual es fanático desde chico, tuvo la posibilidad de jugar Boca y le dijo que no.

Además, el gol le permitió al delantero del Manchester City quebrar una mala racha y establecer un récord: logró anotar al menos un tanto en sus primeros partidos como titular en todos los torneos que jugó. Y terminó con una sequía de 895 minutos sin convertir para la Araña con la Selección: no lo hacía desde la semifinal del Mundial de Qatar 2022 contra Croacia.

Oriundo de Calchín, un pueblo de 3200 habitantes situado en el departamento de Río Segundo, Córdoba, Julián Álvarez siempre se lo definió como una persona tranquila y callada. Con menos de cuatro años se sumó a la escuelita de fútbol del Club Atlético Calchín. Curiosamente, el equipo tiene el mismo diseño de camiseta y un escudo muy similar al de River Plate.

Apenas un nene Julián Álvarez comenzó a jugar en el Club Atlético Calchín 1200 x 678.jpg Apenas un nene: Julián Álvarez comenzó a jugar en el Club Atlético Calchín.

En los torneos del pueblo deslumbraba a todos con su talento y llegaba a anotar hasta 60 goles por año. No tardó en llamar la atención de los ojeadores de varios clubes argentinos y mundiales. A los 11 años se fue un mes a España para probarse en el Real Madrid, donde conoció a figuras mundiales como Sergio Ramos y Gonzalo Higuaín, como también a Ángel Di María, con quien compartió plantel y formó una gran sociedad en el Mundial de Qatar 2022.

La Araña pasó la prueba, pero el club no podía fichar menores de 13 años si no se mudaba junto a su familia. También se probó en Argentinos Juniors -llegó a vivir un tiempo en la pensión del club- y tuvo un par de entrenamientos con la camiseta de Boca Juniors.

Embed

“El soñaba con jugar en River, es hincha desde chiquito y siempre lo soñó”, revelaron sus padres años después. La oportunidad de vestir la camiseta del Millonario llegó a finales de 2015, cuando finalmente se mudó a Buenos Aires para quedarse en el club.

La llegada de Julián Álvarez a River

El delantero se sumó en la Séptima, saltó a Sexta y al poco tiempo se sumó a la Reserva que entonces dirigía Luigi Villalba. Sin embargo, sus actuaciones y su forma de entrenar gustó en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo y lo subió a Primera. En 2018 firmó su primer contrato, con una cláusula de 15 millones de euros.

Con menos de 20 años disputó dos de los partidos más importantes de River en la última década: 23 minutos en la final contra Boca en Madrid (2018) y 22 ante Flamengo en la final en Lima (2019). Era muy considerado por el entrenador, teniendo por delante a jugadores como Rafael Santos Borré, Lucas Pratto, Ignacio Scocco y Matías Suárez.

Embed

Con Gallardo se afianzó en Primera y rápidamente se convirtió en uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. En River ganó la Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019, Copa Argentina 2019, Supercopa Argentina 2019, Liga Profesional 2021 y Trofeo de Campeones 2021.

Aunque pudo quedarse en Boca con menos de 13 años decidió esperar al club de sus amores. El tiempo le dio la razón, y también le permitió destacarse en el Superclásico. Fueron 7 partidos vs Boca (3 triunfos, 3 empates y 1 derrota) y anotó dos goles.

Copa América 2024: el presente de la Araña con la Selección Argentina

Las buenas actuaciones en River no tardaron en convertirse en citaciones a las juveniles de la selección: subcampeón Sudamericano Sub 20 de 2019, participó del Mundial Sub 20 en 2019 y fue campeón del Preolímpico de Colombia en 2020. Su racha ganadora también se trasladó a la Selección Mayor. Fue parte de la lista de la Copa América 2021 junto a Lionel Messi, Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Sergio Agüero (disputó 35 minutos en la victoria 4 a 1 ante Bolivia en fase de grupos).

Aunque en 2021 no tuvo tanta participación, la cosa cambió al año siguiente. El retiro de Agüero lo convirtió en el suplente de Lautaro Martínez, y la lesión de Joaquín Correa en la previa del Mundial de Qatar lo posicionó en una especie de primer recambio. Ingresó desde el banco en los primeros dos partidos, y recién en el partido ante Polonia arrancó de titular. La Araña aprovechó la oportunidad (marcó el 2-0) y también anotó en octavos contra Australia.

ca.jpg El grito de gol de Julián Álvarez en el triunfo de la Selección contra Canadá.

Volvió a ser titular en cuartos ante Países Bajos, pero su mejor rendimiento se vio en semifinales: doblete ante Croacia para el 2-0 y el 3-0, con la recordada asistencia de Messi encarando desde mitad de cancha.

Fue titular en la final contra Francia, lo que le deja un registro de 7 partidos disputados y 4 goles en su primera Copa del Mundo. En el debut en la Copa América 2024, Julián Álvarez anotó el primer gol en un partido que quebró una racha para la Selección Argentina en la era de Lionel Scaloni: es la primera vez que el equipo nacional gana en su debut de un torneo desde la asunción de este cuerpo técnico. En las anteriores, perdió en la Copa América 2019 (2-0 ante Colombia) y en el Mundial de Qatar (2-1 contra Arabia Saudita) y empató en la Copa América 2021 (1-1 frente a Chile).