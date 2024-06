El pedido de Gary Medel a la gente de Boca: "Sino me reta mi papá"

En su conferencia de prensa fue claro con el motivo de su regreso: "Me sedujo el club, Boca es un club gigante. Me motivó el fútbol argentino, que es muy competitivo. Quiero seguir en un muy buen nivel y poder rendirle al club", citó y agregó: "Vine acá muy joven, no veía la magnitud de Boca en el exterior. Fue un placer jugar ese tiempo y ahora vuelvo con las mismas ganas, la misma ilusión; con ese Gary se van a encontrar, para dejar todo con esta camiseta. Afuera siempre me preguntaban otros jugadores por La Bombonera, la hinchada, la 12, siempre les contaba lo mismo, lo que significa. El hincha de Boca siempre me demostró mucho cariño, me quiere mucho y le estoy siempre muy agradecido".