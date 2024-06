Marcos Acuña y su duro comienzo como futbolista: los 5 clubes de primera que le cerraron las puertas

huevo.jpg Los orígenes de Marcos Acuña en Ferro.

Siendo una persona de extrema calma, afirma que siempre lo caracterizó salir poco. "Soy de quedarme en casa viendo fútbol o tomando mate con amigos, o jugando con mis hijos. Si algún compañero me invita a alguna parte voy, pero sino me quedo siempre en casa", detalló.

En la que él entendió que era su última oportunidad, ya que su madre debió criarlos sola y no tenía el dinero para bancar a uno de sus cuatro hijos viviendo en Buenos Aires, emprendió viaje hacia Caballito y se probó en Ferro, donde rápidamente lo aceptaron tras una semana de pruebas.

Se instaló solo en un departamento de Floresta siendo menor de edad, y siempre recuerda lo peligroso que era irse a las 5 de la mañana: "No estaba mal, pero estaba solo. Y venir de tan lejos a una ciudad tan grande como Buenos Aires se complica. Encima, durante los primeros meses, me robaron tres veces".

Embed - Los mejores momentos de Marcos Acuña en el Sevilla FC

"La primera vez que me robaron me quise volver, pero mi familia y mis amigos me convencieron de que me quedara. En Floresta tenía que tomar el tren y me robaban antes de llegar a la estación. Se me hizo muy difícil. Me levantaba a las 5 de la mañana para ir hasta Caballito y de ahí salía un colectivo hasta Pontevedra" agrega.

En Ferro se convirtió en una pieza clave y José María "El Chaucha" Bianco lo subió al primer equipo. Finalmente, su debut en la Primera B Nacional se dio a los 17 años en 2009. Luego de 117 partidos –marcó 5 goles y repartió 23 asistencias- lo compró Racing en una cifra cercana a los 5 millones de pesos.

Copa América 2024: la llegada de Marcos Acuña a la Selección Argentina

En la Academia ganó el campeonato 2014 con Diego Cocca como entrenador, pero se afianzó la temporada siguiente. Sus actuaciones lo llevaron a ser citado a la Selección Argentina por Edgardo Bauza en 2016.

Finalmente dejó Racing en junio de 2017 tras 109 encuentros con 21 gritos, 28 asistencias y 1 título para irse al Sporting de Lisboa de Portugal por 10 millones de euros. Al mismo tiempo, Jorge Sampaoli lo convocó para disputar dos amistosos frente a Brasil y Singapur. En Portugal permaneció hasta 2020 –en 2018 fue parte de la lista de la Selección Argentina que disputó el Mundial de Rusia- hasta septiembre de 2020, cuando se marchó a Sevilla por 10 millones de euros.

marcos acuña.png Marcos Acuña fue titular en la última final de Copa América.

Se consolidó con Sampaoli, pero sobre todo desde la llegada de Lionel Scaloni. Lo convocó y fue clave en la Copa América 2021 alternando titularidades con Nicolás Tagliafico, al igual que ocurrió en el Mundial de Qatar 2022.

En las semanas previas a la confirmación de la nómina para la Copa América 2024, la presencia del defensor del Sevilla estuvo en duda por una lesión que puso en riesgo su convocatoria. Pero el entrenador lo incluyó en la lista de los 26 jugadores que buscarán retener el título logrado en Brasil 2021.

En la previa a su viaje a Estados Unidos junto con el plantel nacional, Marcos Acuña se dio el gusto de regresar a su Zapala natal, junto con su familia, después de varios años de ausencia justamente por lo apretada de su agenda futbolística. Lo hizo en silencio, sin dar muchas señales, justamente en su plan de recargar pilas pero también acorde con el perfil bajo que se le conoce.