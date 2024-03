El Huevo Acuña, víctima del racismo en España

El hecho ocurrió sobre los 20 minutos del primer tiempo y el equipo del Huevo ya ganaba 1-0 (el gol de Ramos fue a los cinco minutos de iniciado el partido). Un grupo de hinchas del Getafe comenzó a gritarle a Marcos Acuña “mono” , por lo que el propio jugador, al ver que los agravios no cesaban, habló con el referí, Javier Iglesias Villanueva, quien de inmediato paró el juego y aplicó el protocolo que indica La Liga en estos casos.

El Sevilla FC condena los insultos racistas y xenófobos sufridos este sábado por su jugador Marcos Acuña y su cuerpo técnico durante el #GetafeSevillaFC. #LALIGAVSRacismo — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 30, 2024

"Venimos reclamando, dentro del fútbol, respeto, que la gente no venga a liberarse y a decir tonterías. Toca señalarlos y prohibirles la entrada, esto debe ser un deporte para unir, no para separar. Ellos no pertenecen a los estadios de fútbol", dijo luego del partido Sergio Ramos, compañero del futbolista neuquino pero, por sobre todo, un alto referente del fútbol español.