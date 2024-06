El gesto "mufa" del Ogro Fabbiani a horas de enfrentar al River de Demichelis

image.png

El Ogro Fabbiani habló sobre Demichelis

En la entrevista donde el Ogro fue invitado al piso de ESPN F90, el ex delantero con pasado en el Millonario y actual entrenador de Deportivo Riestra, se animó a llenar de elogios a su colega Martín Demichelis, en un gesto que algunos catalogan de “mufa”, para darle mala suerte a su rival.

Cuando el Negro Bulos le consultó si le atraía el River de Demichelis, Fabbiani contó: “Me encanta. Tiene todo lo que le gustaría tener a un entrenador. Lo marcas adentro y juegan por afuera. Lo marcas por afuera y aparece uno de adentro. Entonces es muy difícil resolver”.

Luego, le retrucaron consultándole que le parecía él como entrenador: “Me encanta. Hablo también. Tengo la suerte de que me contesta los mensajes. Hablo, y quiero que le vaya recontra bien”.

Acerca de la preparación de un partido contra este River, el ex delantero explicó: “Es mental. Porque es muy importante entender que tienen dos piernas y dos brazos, que le podes hacer partido. Lo ideal es presionarlos, que no salgan limpio de la presión, que jueguen incómodos, que no resuelvan, que no tengan tiempo”.

“Presionarlos en mitad de cancha cuando la pelota va a los costados. Pero después tiene que salir lo que vos planteás”, agregó el Ogro.

Sin embargo, sabe que no será tarea fácil: “Son muy completos, no los encontrás nunca. Los enanos que tiene en la mitad de la cancha no los encontrás, están siempre bien perfilados. Tienen esa simpleza del jugador de River de siempre, con una visión del juego única”.

El Ogro Fabbiani sobre como lastimar a River

En cuanto a cómo jugarle, expresó que será importante defender bien a Echeverri: “Le vamos a hacer marca personal por momentos. La verdad, si pudiera elegir uno de ellos que no juegue, sería él: es el que tiene uno contra uno, rompe, es muy dinámico”.