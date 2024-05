El grito de gol de Esequiel Barco contra los hinchas de River que llamó la atención en el Monumental

River empezó la Liga Profesional de Fútbol con el pie derecho con la goleada por 3-0 que consiguió en el Más Monumental ante Central Córdoba de Santiago del Estero que está comprometido en la lucha por no descender a la segunda división en esta temporada con una noticia que alegra al entrenador Martín Demichelis.

El millonario se impuso con autoridad ante el equipo santiagueño que ene el trámite del partido se quedó con un jugador menos que simplificó el resultado del partido para no sufrir sobresaltos y llevarse una sorpresa. Facundo Colidio fue una pieza clave en la victoria conseguida en la primera fecha donde anotó dos unidades, una cifra que pone feliz al entrenador. Sin embargo, la mejor noticia es el regreso goleador Esequiel Barco que anotó un golazo para sellar la diferencia de tres goles.

Cuando el partido moría y el marcador mostraba 40 minutos de juego, Barco enganchó desde la izquierda hacia la derecha y sacó un zapatazo para colgarla en el ángulo izquierdo del arquero que no pudo hacer nada. Lo llamativo fue la reacción de Esequiel. Es que luego de marcar un gol para terminar con un momento de incertidumbre en su nivel futbolístico donde todavía no alcanzó el mejor nivel a pesar de la confianza que le brinda su entrenador, el ex Independiente se acercó a la tribuna detrás de los arcos y, con cara de enojo, le hizo un gesto a los hinchas.