El guardaespaldas de Lionel Messi retó a pelear a Logan Paul

El desafío, de corte mediático y con intenciones más marketineras que reales, no tuvo respuesta del propio Messi, quien permanece ajeno a las polémicas en redes sociales. Sin embargo, quien sí respondió fue Yassine Cheuko, su guardaespaldas personal. Exmarine, practicante de artes marciales y de físico imponente, Cheuko no dejó pasar la oportunidad de defender a su jefe y subió un video que rápidamente se viralizó: “Escucha Logan, hago este video porque mucha gente me ha detenido en las calles y he recibido muchos mensajes y comentarios en Instagram acerca de esta pelea. Hagamos la pelea para la gente. Vamos a hacerlo”.