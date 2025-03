"Ey, bolita": un jugador de Bolivia reveló su discusión con Lionel Messi

El mediocampista que actualmente milita en el Club Deportivo Real Santa Cruz le hizo una falta a Messi durante el complemento del partido que finalizó 3 a 0. "Fue una cosa de segundos. Messi no estaba en el partido, lo estaban cuidando porque Argentina ya estaba clasificada. Entra en el segundo tiempo y empieza con el barrilete, lo natural que él hace, no sabes para donde va", comenzó diciendo en una entrevista.

"Entonces yo veía que encaraba y mis compañeros no sé si no querían hacer nada o no lo encontraban. Yo decía que si pasaba por mi lado y lo veía hacer eso tenía que sobarlo", continuó sobre sus intenciones.

"Si vos ves la imagen no voy con alevosía, lo chocó en una jugada que voy firme con la rodilla pero no lo lastimo. Él se cae y del piso me dice '¿ey bolita qué te pasa?' cuando me estoy yendo. Vos sabes que cuando nos dicen eso es como despectivo. Cuando se levanta le digo '¿Qué te pasa gaucho de m...?'", agregó.

"Le digo eso porque me molestó, ahí fue que nos pegamos, casi nos cabeceamos y vinieron todos los de la Selección Argentina y mis compañeros. Después vino el árbitro y me sacó amarilla a mí y a él no. Eso es favoritismo", finalizó Campos.

¿Cuál es la lesión que tiene Lionel Messi?

El astro argentino Lionel Messi se convirtió en una sensible baja para la Selección en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, aunque su equipo, el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), detalló que la lesión no es grave.

Messi, que había empatado el partido ante Atlante United a los 20 minutos del primer tiempo con una muy buena definición, fue reemplazado en la segunda mitad por una molestia en la parte trasera de su pierna izquierda.

Al día siguiente, se confirmó que el capitán de la Selección argentina no iba a viajar para la doble fecha de Eliminatorias ante Uruguay y Brasil, lo que generó una gran preocupación. Sin embargo, el Inter Miami aclaró que se trata de “una lesión de bajo grado en el músculo aductor”.

A través de un comunicado, el equipo estadounidense detalló que Messi “se sometió a una resonancia magnética para evaluar la magnitud de la molestia en la región del aductor que experimentó durante el partido contra el Atlanta United. Los resultados del examen confirmaron la presencia de una lesión de bajo grado en el músculo aductor”.

Además, explicaron: “Su progreso clínico y respuesta al tratamiento determinarán su disponibilidad para competir”, por lo que no pusieron fecha para su regreso a las canchas aunque se espera que sea en pocas semanas.