El guiño de Juan Sebastián Verón a Javier Milei: qué dijo sobre el futuro de Estudiantes

En medio de este contexto de incertidumbre de los socios de Estudiantes de La Plata por los puntos grises que tiene el acuerdo, fue nuevamente Verón el que salió a respaldar la sociedad con Gillett y aseguró que esto lo acercará más al presidente Javier Milei.

“No tengo partido político, no sé qué soy, pero si sé que la parte social del club tiene que estar alimentada por el privado. Si eso me hace mas ´mileista´ o ´peroncho´, no sé, no tengo idea. Yo me senté con Néstor Kirchner y, en realidad, no soy kirchnerista, pero si reconozco que hay cuestiones sociales importantes y que esa herramienta bien usada le sirvió al club, y nos sirve. Posiblemente, con todo esto me acerque más a la política de Milei”, declaró el campeón de la Copa Libertadores de América 2009 con el Pincha.

Juan Sebastián Verón habló sobre la sociedad con Foster Gillett

En consonancia con su relato, Verón se mostró a favor del ingreso de dinero externo al club: “Estoy a favor del ingreso de los capitales, pero tiene que estar claro para el club y tiene que haber una ley. Ahí esta la cuestión, por eso el mensaje no tiene que ser duro, sino entender que ambas cosas pueden convivir y hacerle bien al club”.

Además, el presidente de Estudiantes de La Plata contó como lo conoció al magnate estadounidense Foster Gillett: “Lo conocí en Argentina, por Guillermo Tofoni. De hecho, él me conocía por el futbol y a partir de ahí empezamos a tener una relación más vinculada a la visión y la necesidad del futbol argentino que la que tiene Estudiantes”.

“Le dije de armar una sociedad, y que eso le de recursos para que en este caso la Sociedad Civil, que es lo mismo, tenga esas herramientas para seguir mejorando y que los deportes crezcan. Que no se empecine en comprar un club porque ahí va a encontrar resistencia. Ahí empezamos a discutir este modelo nuevo”, añadió el ex jugador de la Selección argentina.

veron foster gillet.jfif Foster Gillet y Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata.

Por último, Verón dio más detalles de lo que sería el acuerdo con el estadounidense: “No sabemos si la sociedad va a durar 20 o 100 años, no tenemos idea. Le pusimos un plazo lógico, como el desarrollo de cada sociedad es el tiempo que nos va a dar. Lo pusimos por 30 años y con posibilidad de extender el plazo. Obviamente es el club, y no es algo nuevo que nace, pero hay que entenderlo así. Es difícil, sino parece que contamos los años para que termine algo y lo iniciamos para transformar, no para que nos vaya mal”.

“Si el día de mañana Foster dice que no le gusta Domínguez, es una opinión y la podemos escuchar. De ahí a meterse a una decisión tan importante, como un técnico o un director deportivo, sin conocer el medio bien, ahí estaría él atentando contra su propio proyecto. Se tiene que apoyar en nosotros, ir conociendo el medio y el día de mañana proponer un técnico”, concluyó el ex mediocampista del Manchester United de Inglaterra, Parma de Italia, entre otros.