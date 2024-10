El homenaje al Dibu Martínez que preparó el Aston Villa

A su vez, el polaco Matty Cash, quien enfrentó a Martínez en el Mundial de Qatar 2022, lo describió como “bestia”, a lo que Tyrone Mings añadió que el arquero es “confiado”. Otros jugadores, como Kosta Nedeljkovic, rompieron el molde al catalogarlo como “leyenda”, mientras que Leon Bailey lo definió simplemente como “fuerte”. El escocés John McGinn, sin quedarse corto, resumió con admiración: “Hay cientos de palabras… es bueno”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aston Villa FC (@avfcofficial)

La emoción de la familia del Dibu Martínez

El reconocimiento no solo fue celebrado en Inglaterra, sino también en Argentina, donde Lionel Messi fue uno de los primeros en felicitar al Dibu Martínez por su logro. Sin embargo, el momento más conmovedor vino de su padre, Beto Martínez, quien expresó su orgullo por el éxito de su hijo en una entrevista para Súper Deportivo: “¡Como papá es algo único! Ganar el guante de oro no es nada fácil, y Emi lo logró dos veces. Ahora ya no hay dudas de que es el mejor arquero del mundo. Cuando escuché su nombre, se me pasó por la cabeza la plaza donde empezó a jugar y los recuerdos de verlo entrenar. Empezás a lagrimear, te trae todos esos recuerdos lindos. Salir de una plaza y ser dos veces el mejor arquero del mundo no es nada fácil”, compartió, visiblemente emocionado.