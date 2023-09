El incómodo momento que vivió Lionel Scaloni luego del partido con Bolivia

La victoria de la Selección Argentina en Bolivia fue un logro significativo para el equipo, pero el episodio con la pregunta del periodista local seguramente quedará como uno de los momentos más peculiares de la gira de Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, no fue lo único de lo que habló Lionel Scaloni en conferencia de prensa, que también explicó el por qué no se lo vio a Lionel Messi ni un minuto en el encuentro con Bolivia.

“No estaba para jugar. Ayer intentó recuperarse y no se sentía cómodo y no nos arriesgamos”, explicó antes de agregar: “No estaba en condiciones. Ayer en el entrenamiento queríamos que pruebe y no llegó ni a probar. No era necesario porque vienen cosas importantes. La parada era difícil e incluso entrando le podía hacer mal”.