Scaloni: "No hay fórmula, son los jugadores que juegan muy bien al fútbol"

Lionel Scaloni sostuvo que el equipo hizo "un partido completo" al vencer a Bolivia por 3 a 0 en la altura de la ciudad de La Paz , mientras que explicó la ausencia de Lionel Messi y dijo que "no estaba para jugar".

"Leo no estaba para jugar, ayer intentó recuperar y no se sentía cómodo, así que no lo arriesgamos", explicó Scaloni en conferencia de prensa tras ser consultado por la situación de Messi, quien quedó fuera de la lista de convocados en la segunda fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.