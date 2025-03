El increíble regalo que el Chacho Coudet le hizo a un periodista español en una conferencia de prensa

El entrenador del Alavés sorprendió a los periodistas presentes en conferencia de prensa luego de la victoria ante Villarreal en la lucha por no defender.

Durante la conferencia de prensa Eduardo tuvo un particular gesto con un periodista que participó y preguntó días después de haberlo criticado: "Qué bueno que tenemos cosas positivas para decir. Ya el otro día no viniste y a lo mejor pensás que yo me quiero pelear con vos o vos te querés pelear conmigo",