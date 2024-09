El increíble regalo que recibió Lionel Messi tras volver a las canchas y marcar un doblete

Lionel Messi volvió a brillar el sábado por la noche en el triunfo del Inter Miami por 3-1 frente a Philadelphia Union, tras haber estado fuera de las canchas debido a una lesión. Con dos goles y una asistencia, el capitán del equipo de Miami y de la Selección argentina demostró que su regreso no podía haber sido mejor. Pero, más allá de su destacado desempeño en el campo, lo que llamó la atención fue un regalo inesperado que recibió después del partido: la última camiseta que usó Damián Manso, un histórico 10 de Newell’s Old Boys, club del cual Messi es hincha desde su niñez.

Messi, quien pasó sus primeros años como futbolista en las inferiores de Newell’s, recordó en varias entrevistas la época en la que asistía al estadio Coloso del Parque junto a su familia para ver a sus ídolos. En una charla con Jorge Valdano, el astro reveló: “Arranco en Newell’s con 7 y 8 años y me acuerdo de que iba con mi papá, con mi tío, mis hermanos. Siempre íbamos a la platea. Viví la época de Manso, Terromoto Cejas, (Germán) Real, (Sebastián) Cobelli y (Julio) Zamora”.

Messi 1.jpg Lionel Messi

Lionel Messi volvió a las canchas tras su lesión en la final de la Copa América

La emoción no fue solo por el obsequio. Después de su brillante actuación en el partido, Messi habló sobre su regreso tras la lesión. "Estoy un poco cansado. La humedad y el calor de Miami no ayudan mucho, pero tenía muchas ganas de volver. Estuve mucho tiempo fuera de las canchas. De a poquito fui entrenando con el grupo, me fui encontrando bien y por eso decidimos que iba de arranque. Estoy muy contento y muy feliz", expresó el jugador, quien también se mostró optimista sobre el futuro de su equipo en la MLS.

Además, Messi destacó la fortaleza del grupo ante los problemas que enfrentaron durante el año, como las lesiones de varios jugadores clave. "Sabemos el plantel que tenemos. Somos realistas y nos hacemos cargo. Durante el año tuvimos problemas con las lesiones y nos faltaron jugadores, pero el grupo siempre salió adelante. Ahora estamos primeros con una gran diferencia, merecidamente, y ojalá podamos terminar en lo más alto por lo que significa y por lo que se viene después también", añadió el capitán.