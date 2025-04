El increíble tatuaje que se hizo Nacho Arce, el arquero de Deportivo Riestra

Tatuaje Nacho Arce.jpg

Arce, un millonario que jugaría con la camiseta de Boca

Algún que otro fanático del fútbol ha llegado a pedir que el arquero tenga una oportunidad en el seleccionado argentino siendo uno de los mejores arqueros del fútbol local. Y es por eso que también pareciera tener nivel para ser el arquero de grandes equipos del fútbol argentino.

El arquero reveló en qué club del fútbol argentino jugaría: "Soy de River, pero no de esos hinchas termos. A Boca me iría por la hinchada, ja", dijo el arquero y contó sobre el partido que jugó ante el xeneize en su estadio: "La Bombonera me llamó la atención".