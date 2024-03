El ingenioso tuit del Kun Agüero tras sentirse "robado" en Barracas-Independiente

El Kun Agüero no ahorró críticas en su análisis de la actuación arbitral. En su cuenta de X (ex twitter), compartió una encuesta para que sus seguidores calificaran el desempeño de Dóvalo y sus asistentes, con opciones que iban desde "malos" hasta "extremadamente malos". La respuesta fue contundente, con el 90% de casi 30 mil votantes eligiendo la opción más negativa.

Las críticas del Kun Agüero a Dóvalo

Además, Agüero compartió un video que mostraba una jugada polémica de Barracas Central y luego arremetió contra el arbitraje: "Pablo Dóvalo, en cancha, puede no verla para roja. Pero para estos casos está el VAR, que hoy fue de Lobo Medina. Y para él tampoco fue para expulsión… Mamita querida el Arbitraje".

Las críticas del Kun Agüero al árbitro de Independiente - Barracas Central

El Kun también comparó la falta de Alexis Domínguez que resultó en una amonestación con otras acciones que sí fueron sancionadas con tarjeta roja en la Copa de la Liga Profesional. En un tono sarcástico, señaló las inconsistencias del arbitraje.

En respuesta a las críticas sobre el VAR, Agüero apuntó: "El VAR está funcionando mal y no hay una explicación de cómo funciona, interviene el VAR cuando quiere y no debería ser así." Además, confrontó a Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de la presidencia de AFA, diciendo: "Antes de hablar, ¿por qué no explicas bien cómo funciona el VAR? Porque la verdad no se entiende nada, papi”.