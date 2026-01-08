El insólito error de Rulli en la Supercopa de Francia contra el PSG

El arquero de la selección argentina y el Olympique de Marsella se equivocó en el primer gol de su rival en la derrota de su equipo.

Gerónimo Rulli tuvo un insólito error ante el PSG en la Supercopa de Francia.

Olympique de Marsella cayó en la Supercopa de Francia ante PSG por penales, tras la igualdad 2-2 en los 90 minutos de juego. El arquero de la selección argentina, Gerónimo Rulli , tuvo un grave error en el primer gol del equipo parisino.

En el equipo de Marsella, fueron titulares, además de Rulli, los defensores Facundo Medina y Leo Balerdi . El equipo de los tres argentinos llegó a disputar este trofeo por salir subcampeón en la última Ligue 1. La Supercopa de Francia se juega entre el campeón de liga y el de la Copa de Francia. Como el PSG ganó ambos, terminó jugando ante el Olympique.

El partido tuvo cuatro goles y un ritmo frenético, con chances de marcar para ambos equipos y con los dos arqueros tapando pelotas imposibles. Tras empatar agónicamente, el PSG terminó imponiéndose en los penales y siendo campeón nuevamente, por la misma vía que lo había logrado en la Copa Intercontinental.

Cómo fue el error de Rulli y el frenético partido

El primer gol del partido llegó con el error de Gerónimo Rulli, que aprovechó Dembele para abrir el encuentro. El arquero argentino quiso buscar a Medina, pero su pase fue demasiado fuerte, causando inconvenientes en el control. Aunque el defensor resolvió bien, la presión del equipo parisino recuperó rápido y logró empezar ganando.

UN ERROR QUE COSTÓ CARO

Rulli y Facu Medina no se entendieron en el pase y PSG aprovechó mediante Vitinha, que asistió a Dembélé en el 1-0 ante Marsella, por la Supercopa de Francia.



Rulli y Facu Medina no se entendieron en el pase y PSG aprovechó mediante Vitinha, que asistió a Dembélé en el 1-0 ante Marsella, por la Supercopa de Francia.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 8, 2026

El Marsella se recuperó y pudo dar vuelta el partido en el segundo tiempo, con un gol de penal de Mason Greenwood y un gol en contra del ecuatoriano William Pacho a tres minutos del final.

Cuando parecía que el Olympique daba el batacazo y se llevaba la Supercopa, un insólito fallo de la defensa, que quedo mal parada ante el ataque del PSG, le dio la oportunidad del empate al minuto 94, que no desaprovechó el portugués Gonçalo Ramos.

¡¡QUÉ PARTIDAZO, POR FAVOR!! En una de las últimas del partido, PSG se inventó una gran jugada y Goncalo Ramos firmó el 2-2 vs. Marsella.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tnW7CvxTF5 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 8, 2026

En los penales, el conjunto parisino fue más efectivo: convirtió los cuatro disparos, sin darle la posibilidad a Rulli de convertirse en el héroe de la jornada, y su arquero, Lucas Chevalier, tapó dos tiros y le dio la Supercopa al PSG.

El PSG podría perder a Luis Enrique para la próxima temporada

Según información de diversos periodistas internacionales, el entrenador español, Luis Enrique, habría rechazado la renovación con el Paris Saint Germain para la próxima temporada y podría abandonar la institución francesa.

Desde la llegada del entrenador en 2023, el PSG ganó casi todas las competiciones que disputó, consiguiendo por primera vez levantar la Champions League, destrozando en la final al Inter por 5-0.

Además, desde su arribo a Paris, el equipo ganó ¡10 títulos!, consiguiendo siete nacionales (Liga, Supercopa y Copa de Francia) y tres internacionales (Champions, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental). También disputó la final del Mundial de Clubes, cayendo por 3-0 ante Chelsea, en una de las grandes sorpresas de la temporada.

Since Luis Enrique joined PSG in 2023, he has won 10 trophies:



Ligue 1 (2x)

Coupe de France (2x)

Trophée des Champions (3x)

UEFA Champions League: (1x)

UEFA Super Cup (1x)

— CentreGoals. (@centregoals) January 8, 2026

Desde el conocimiento de la noticia de la negativa a renovar, se empezó a especular fuertemente con el posible destino del entrenador si decide abandonar Francia. El Manchester United podría ser uno de los candidatos fuertes, luego de despedir a su entrenador Ruben Amorim.