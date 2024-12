El insólito motivo por el que Boca rechazó a Lautaro Martínez antes de que juegue en Racing

"Hice una semana de prueba, pero me echaron diciendo que no tenía velocidad ni potencia ", graficó el Toro, quien también advirtió que una situación similar le ocurrió en San Lorenzo. De hecho, el atacante añadió que llegó a analizar abandonar el fútbol y afrontar una vida distinta a la que tenía planificada. "Cuando volvimos a Bahía Blanca, le dije a mi papá que quería divertirme y empezar a trabajar. Después, a fin de año, apareció Racing ", explicó el crack surgido en la Academia.

En ese contexto, el también bicampeón de América les pidió certezas a los ojeadores y les advirtió que no tenía previsto llevar a cabo más ensayos en cancha: "Les dije que si me querían, iba. Al final me ficharon. A veces se trata de estar en el lugar correcto, pero a su vez, de no rendirse cuando parece que se cierra una puerta". El crack acabaría marcando 27 tantos en 63 encuentros con el elenco de Avellaneda, algo que motorizó su posterior venta al Neroazzurri por alrededor de 11 millones de euros.