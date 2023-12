El jugador de Boca que fue papá antes de Navidad

Pol Fernández 1.jpg Pol Fernández

"A principios de año me costó mucho porque tuve problemas muy personales que me afectaron y traté de manejarlo internamente con mi familia para que no me repercutiera en lo futbolístico. Pero es difícil dejar de lado eso. Fueron pérdidas importantes pero que ahora nos guían desde arriba", compartió el futbolista en una entrevista exclusiva.

El complicado momento que vivió Pol Fernández en el 2023

En un momento de quiebre emocional, Pol Fernández habló sobre el apoyo fundamental de su familia, reconociendo sacrificios y gestos de cariño que le permitieron superar un año exigente tanto en lo personal como en lo deportivo. "A veces soy medio egoísta con mi familia. Me ayudaron mucho, para descansar, para ir al gimnasio, el perdernos eventos familiares... Cuando hablo de ellas me emociono mucho, no tengo palabras para agradecerles a Flor y a Oli", confesó, refiriéndose a su pareja y a su hija.

Pol Fernández 2.jpg

Ahora, con la llegada de Felipe en vísperas de Navidad, Pol Fernández se prepara para disfrutar de los últimos días de vacaciones en compañía de su familia. El regreso al trabajo con Boca Juniors, inicialmente programado para el 26 de diciembre, se pospondrá al 2 de enero, brindándole al futbolista la oportunidad de iniciar el año 2024 de una manera diferente, con renovadas energías y la alegría de tener a su lado a su nueva joya familiar.