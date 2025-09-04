El jugador de Boca que se acaba de nacionalizar paraguayo y sería convocado por Gustavo Alfaro

El técnico argentino ya tenía el tema hablado con el futbolista para que tomara la decisión de realizar el trámite formal.

Gustavo Alfaro habló con los medios antes del encuentro de este jueves por Eliminatorias.

Este jueves, en la previa de una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, la última antes del Mundial, se supo la novedad de que un jugador de Boca se nacionalizó paraguayo con el objetivo de ser convocado por Gustavo Alfaro.

Se trata del delantero Milton Giménez , que llegó al xeneize a mediados del año pasado.

El atacante de 29 años ha tenido buenos rendimientos en Boca, más allá de que hace un par de meses perdió el puesto con Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Según trascendió, Giménez habría dialogado con Alfaro para iniciar los trámites y así ser considerado para las citaciones próximas del entrenador de la albirroja.

Milton tiene sangre guaraní ya que su padre es paraguayo y de allí viene el vínculo con el país vecino.

Este jueves, Giménez se ausentó de la práctica de Boca con aviso para finiquitar los trámites burocráticos y así estar disponible en las siguientes convocatorias de Alfaro.

Un puesto que Alfaro quiere reforzar

La delantera es uno de los lugares más flojos de la selección paraguaya en los últimos años. Con centrales de calidad como Gustavo Gómez y volantes de nivel europeo, como Julio Enciso o Miguel Almirón, el de centro atacante es uno de los puestos donde a Paraguay le falta jerarquía y por eso la búsqueda de Giménez.

Claro que el futbolista ex Atlanta, Central Córdoba de Santiago y Banfield necesita volver a tener minutos importantes en el xeneize o en otro club para pelear por un lugar en el plantel albirrojo.

Isidro Pitta, Antonio Sanabria y Adam Bareiro son algunos de los delanteros de área que han tenido minutos en el ciclo de Alfaro, que suele utilizar un sistema 4-2-3-1.

Otros que militan en el fútbol argentino, como Gabriel Ávalos y Julio Arce, también han pasado por las convocatorias, pero ninguno se pudo adueñar definitivamente del puesto.

alfaro gustavo.jpg

Las frases de Alfaro en la conferencia del miércoles

Las conferencias de prensa de Gustavo Alfaro ya son un clásico que trascienden lo deportivo. El entrenador argentino de la selección de Paraguay siempre deja frases filosóficas que se viralizan a través de las redes sociales y generan repercusiones más allá del resultado.

Este miércoles, en la previa del duelo de la selección guaraní ante Ecuador en Asunción, "Lechuga" volvió a tirar sus factos.

"Paraguay me hizo daño, me rompió el caparazón de protección que tenía. Los sinsabores, cuando los tenemos que vivir, son muy duros", dijo el técnico que venía dirigir a Costa Rica y antes a Ecuador.

"Tenía la piel de cocodrilo, a mi no había flecha que me entre. Hasta que llegué a Paraguay... Paraguay rompió esa estructura, me volvió un tipo muy vulnerable. Muy humano, muy cercano, que se conmueve mucho con los gestos de amor y de humildad de toda la gente", agregó, visiblemente conmovido.

"Los chicos vienen, me abrazan y me dicen: '¿De verdad es el técnico de la selección?' Siempre digo que los afectos ganados son provisorios y los perdidos suelen serlo para siempre. Tengo miedo de perder el amor que la gente de Paraguay me está dando. Es una obligación muy grande", sostuvo Alfaro.

"Gracias a Dios el haberme ido de Ecuador no me hizo perder el sentimiento ni con los jugadores, ni con la gente de Ecuador", aclaró.