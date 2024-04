El jugador que debutó en Boca y fue fanático de River escondido toda su vida

El paso de Bruno Urribarri por River

A pesar de haber tenido un paso por Boca, Urribarri reconoció que su felicidad y plenitud como jugador la encontró en River. En una entrevista en 2021, afirmó: "Me agarró en otro momento de mi vida, me sentí muy a gusto con el grupo y viví un año y medio hermoso. Me fui porque no demostré tener el nivel para lo que necesitaba el equipo en ese momento". Sus palabras reflejan el profundo vínculo emocional que tiene con el club millonario.

Actualmente retirado, Urribarri se está preparando para incursionar en el mundo de la dirección técnica, recibiendo consejos y orientación de figuras destacadas como Ramón Díaz, ya que se mostró recientemente como parte del staff del Vasco da Gama.

El caso reciente de Franco Díaz con Newell’s y Central

Este caso llama la atención ya que resuena con uno que ocurrió hace pocas semanas, solo que con el clásico rosarino, involucrando al jugador de Newell's, Franco Díaz. Todo comenzó con un video en el que Díaz, quien tiene un historial en Vélez, se encontraba en su automóvil confesando ser hincha de Rosario Central, lo que desencadenó una ola de críticas y reacciones adversas por parte de los seguidores leprosos.

En respuesta a la controversia, el técnico Mauricio Larriera tomó una medida drástica al dejar fuera de la convocatoria para el siguiente partido de la Copa Argentina frente a Midland al futbolista, a pesar de haberlo probado como titular en la práctica previa al encuentro.

Ahora, se supo que Franco Díaz podría ser multado e incluso la CD de Newell’s estaría evaluando rescindirle el contrato.