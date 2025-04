El Kily González se desgarró al despedirse de Unión tras ser echado como DT

Durante la conferencia, el Kily hizo un repaso de su tiempo en el club tatengue, destacando especialmente el vínculo que construyó con el plantel: “Me quedo con los años maravillosos que pasé en este club. Me quedo con lo que pasó en el vestuario con mis jugadores. Siempre se brindaron, se entregaron. Nos vaciamos en todo el sentido, desde la preocupación hasta lo deportivo”. En ese sentido, también compartió una anécdota íntima: “Me quedo con las lágrimas nuestras que son sólo nuestras. Me dieron muchas camisetas. Les agradezco a los jugadores por ese gesto”.

El paso de González por Unión dejó momentos clave. Asumió en junio de 2023, con el objetivo urgente de mantener la categoría, algo que consiguió con trabajo y constancia. Al año siguiente, logró clasificar al equipo a la Copa Sudamericana 2024, uno de los grandes objetivos de la institución. En total, dirigió 78 partidos, con un saldo de 25 victorias, 26 empates y 27 derrotas. Sin embargo, el inicio irregular de 2025 aceleró el desgaste del proceso y desembocó en su salida.

Kily 2.jpg El Kily González

La emoción del Kily González

“Quiero agradecer a Unión la posibilidad de haberme hecho trabajar de nuevo. Maduré y crecí mucho, transitando momentos complicados como defender la categoría. Agradezco a la gente genuina de Unión, la que siempre me brindó su cariño y su respeto”, señaló el Kily, sin ocultar su afecto por el club. “Le deseo lo mejor a Unión porque lo quiero, lo guardo en mi corazón. Ojalá el viernes ganen porque se lo merecen y puedan cumplir los objetivos que tienen como equipo, son buenos chicos”, agregó.

En cuanto al futuro, el Kily González no cerró las puertas a un posible regreso, aunque reconoció que es tiempo de dar un paso al costado: “Esa emoción y esa tristeza de que hoy me toca irme, pero con, por qué no, alguna posibilidad de reencontrarme con alguno de ellos alguna vez”. Y cerró con una frase que resume su filosofía: “Nadie es más importante que Unión, yo ya no estoy más. Ojalá puedan lograr el sueño que tienen los hinchas de Unión y el equipo”.