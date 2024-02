El Kun Agüero contó el momento en que se rompió su relación con Guardiola

"Al principio la relación fue muy buena y después empezamos a tener bastantes charlas, sobre todo por la presión. Me volvía loco con eso y yo por ahí me sacaba. Empezamos a tener un poco de tensión los dos", confesó el Kun sobre los primeros tiempos con Guardiola en el banquillo del Manchester City.

Cómo fue la pelea del Kun Agüero con Pep Guardiola

"Le pregunté por qué no me lo había dicho a mí y me pidió disculpas porque no se había dado cuenta. Partido a partido tratamos de ver cómo yo podía presionar, en mi cabeza eso me sacaba energía, yo quería guardarme para poder atacar después", detalló el Kun.

A pesar de la dificultad en la relación, Agüero reconoció que la llegada de Gabriel Jesús y su posterior lesión marcaron un cambio en su posición en el equipo. "Ese invierno trae a Gabriel Jesús, ahí empezó a rotarme y dejé de ser titular. Gabriel Jesús se lesiona contra Bournemouth y se pierde el resto de la temporada. Ahí empecé a jugar y terminé haciendo treinta y pico de goles", recordó Agüero, reflexionando sobre el proceso de adaptación y rotación en el equipo.

Con su característico carisma, el Kun cerró la entrevista: "Yo por ahí creía que no me quería, pero en realidad él era el técnico y hoy pienso que no es que no me quería, no le estaba funcionando y había que respetarlo. Después me di cuenta de eso y me empecé a llevar muy bien con él".