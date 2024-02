La gente de Boca pidió "un poquito más de huevo"

Boca no logró imponer su juego sobre Defensa y Justicia , y se tuvo que conformar con un empate en cero en el que fue su primer partido del campeonato en la Bombonera, que lució su campo de juego recuperado. Por el mal estado de la cancha, el anterior partido de local lo había jugado en el estadio de San Lorenzo.

El encuentro fue parejo y tuvo muchas imprecisiones , en especial por el lado del equipo de Diego Martínez, quien intentó llevar la iniciativa del juego pero no pudo nunca mostrar una superioridad concreta sobre su rival.

Defensa se fue con un resultado que lo conforma, más allá de que en el primer tiempo tuvo un poco más de orden y equilibrio. Pero aun así no alcanzó a tener profundidad.

boca fastidio.jpg Los hinchas de Boca, decepcionados con el equipo de Diego Martínez.

El “hay que poner un poquito más de huevo…” del final de la gente de Boca hacia sus jugadores fue todo un mensaje, porque claramente no les gustó el juego del equipo ni la forma por momentos excesivamente paciente que tiene el conjunto de Diego Martínez, quien siempre intenta que sus equipos dominen desde el control de la pelota más que a través de los ataques directos.

Pero no lo hizo. Apenas, en una distracción de Defensa y Justicia, tuvo su jugada más peligrosa con un remate que pegó en el travesaño. Pero fue tan inesperada que muchos creyeron que era una jugada anulada, aunque no fue así: pudo ser el 1-0 del Xeneize.

El VAR salvó a Boca al final del primer tiempo

En el primer tiempo, el resultado pudo haberse modificado en favor de los visitantes, porque en el minuto 43 el árbitro Jorge Baliño cobró penal para Defensa y Justicia por una supuesta infracción de Lucas Blondel sobre Alexis Soto.

El marcador de punta de Defensa apareció como un rayo en el área de Boca y a su espalda Blondel tuvo un leve contacto con el brazo. Soto se dejó caer y desde el suelo le guiñó el ojo a un compañero: ¿señal de que se había tirado?

Baliño no lo vio y sancionó el penal, muy discutido por todo Boca, mientras Bondel se agarraba la cabeza porque no podía creer que le habían cobrado falta. Incluso, en un momento, Baliño confirmó el penal y Uvita Fernández se preparó para ejecutarlo.

Sin embargo, finalmente el VAR (manejado por Pablo Dóvalo) llamó al referí, quien fue a chequear la jugada. Evidentemente, desde el asistente virtual consideraron que era una jugada de interpretación, porque no la veían tan clara: no había toque en los pies y apenas se veía un brazo de Blondel cruzando sobre el hombre de Defensa.

Al final, Baliño cambió su fallo y mientras Boca recuperó el aire, nadie de Defensa y Justicia protestó demasiado, en una clara muestra de que Soto se había tirado y que el VAR estuvo bien en intervenir.

Con este resultado, Boca redondea una campaña no tan buena como la esperaban sus hinchas: de cuatro partidos, logró tres empates y una victoria (ante Tigre). Poco. Y mucho menos que lo deseado por sus hinchas que no se fueron contentos y empiezan a exigir algo más. Si no hay juego, al menos “un poquito más de huevo”.

Formaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Cristian Lema y Lautaro Blanco; Luis Advíncula, Mauricio Benítez, Guillermo Fernández y Kevin Zenón; Darío Benedetto y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.

Cambios: 60' L. Langoni x D. Benedetto; 60' J. Saralegui x M. Benitez; 70' E. Bullaude x L. Blondel.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Nicolás Tripicchio, Víctor Aguilera, Santiago Ramos Mingo y Alexis Soto; Julián López y Ezequiel Cannavo; Luciano Herrera, Gabriel Alanís y Gastón Togni; y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.

Cambios: 60' A. Molinas x G. Alanis; 70' F. Romero x L. Herrera; 84' E. Calderon x E. Cannavo; 84' D. Caceres x N. Fernandez; 84' L. Godoy x N. Tripicchio.

Árbitro: Jorge Baliño