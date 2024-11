El Kun Agüero disparó contra Ariel Holan: "Me colgó el teléfono"

El ex jugador de Independiente habló con dureza con Ariel Holan y dio su opinión sobre la situación que vive el Rojo.

El Kun Agüero volvió a expresarse sobre su relación con Independiente y el momento que atraviesa el club, dejando en claro que sus intentos por colaborar en el pasado no siempre fueron bien recibidos. En una reciente entrevista en ESPN, el Kun se sinceró y recordó un episodio con Ariel Holan que lo dejó decepcionado.

“Una vez le escribí para hablar y me colgó el teléfono. No me dio bola”, declaró, sorprendiendo a muchos con el relato de este intercambio. Agüero, quien inició su carrera en el club de Avellaneda antes de consagrarse como figura en Europa, explicó que tras su partida, nunca recibió una invitación formal ni del club ni de sus dirigentes para regresar en un rol de apoyo.