El Kun Aguero explicó por qué Julián Álvarez no juega bien en el Atlético de Madrid

El Kun Agüero sobre el presente de Julián Álvarez

El Kun Agüero concedió una entrevista con el medio Mundo Deportivo de España donde debatió sobre varios temas. Uno de los más interesantes tuvo como eje a Julián Álvarez, quien al igual que él vistió la camiseta del Manchester City y actualmente se encuentra en el Atlético Madrid.

Respecto a su relación con Julián y a su estadía en el Atlético, dijo: “Tengo relación ya de cuando estaba él en el City y le felicité por ir a Madrid, que es una ciudad muy linda y parecida a Buenos Aires para sentirse mejor que en Manchester. A nivel de juego va a sufrir porque en el City tenía diez llegadas pero todos sabemos cómo juega el equipo del Cholo Simeone y las que tenga las tendrá que meter”.

Mientras que además agregó lo siguiente: “Cualquiera puede fallar y a veces no lo puede hacer y siempre estará la crítica. Hay que tener paciencia. Lo que transmitirá seguro Julián, otro no lo hará: actitud y ganas de ganar. No defraudará en eso que gusta en el Atlético. Ojalá le vaya bien, pero todo depende del estilo de juego y del entrenador”.

El Kun Agüero sobre el presente del Atlético Madrid

Por otro lado el habló sobre el irregular presente del Atlético Madrid, donde se encuentra en la 3° ubicación de la Liga de España aunque al mismo tiempo sufrió dos derrotas en tres compromisos en la Champions League: “Cuando yo jugaba ya era así. Teníamos un pico bueno y luego bajaba, pero el Atlético está mucho mejor que cuando yo estaba”.

Además, habló sobre Rodrigo de Paul: “Hay mejores jugadores pero hay cosas que no entiendo. Hace poco escuché al Cholo Simeone decir que De Paul no rendía como en la selección. No sé a qué se quiso referir. Me resultó extraño que dijera eso cuando es el técnico quien debe hacerlo jugar mejor. Quizá no es su posición. También el Atlético defiende más que la selección argentina. Hay muchas cosas que no puedes esperar”.