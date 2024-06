El Kun Agüero le respondió a Mbappé luego de sus dichos

Kylian Mbappé , estrella de la selección francesa, ha estado en el centro de atención no solo por su desempeño en el campo de juego, sino también por sus declaraciones políticas y una reciente lesión que ha dejado en vilo su participación en la Eurocopa .

Mbappé 1.jpg Mbappé

El Kun Agüero habló sobre los futbolistas que hablan de política

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron reacciones diversas. En Argentina, el exfutbolista de la selección nacional, Kun Agüero, opinó al respecto durante una entrevista en Urbana Play. "Cuando dejé de jugar dije: 'Listo, me da igual, ahora voy a opinar lo que pienso. Cuando estás en un club hay opiniones que las tenemos que guardar porque tal vez al club no lo representa. Tenés que callarte en algunas cosas y las opiniones las tiene que guardar”.

Agüero señaló que, a diferencia de Mbappé, la mayoría de los futbolistas argentinos prefieren no mezclar deporte y política públicamente, sin embargo, él desde que se retiró no piensa guardarse nada: "Por qué mentir, soy bastante honesto".

Mbappé 2.jpg Mbappé

Mbappé sufrió una dura lesión y se perdería toda la Eurocopa

En el ámbito deportivo, Mbappé sufrió una lesión durante el partido inaugural de la Eurocopa contra Austria. Un choque accidental con la espalda de Kevin Danso le provocó un corte en la nariz, que derivó en un sangrado profuso y preocupó tanto a los espectadores como al cuerpo técnico de la selección francesa. Tras ser trasladado al hospital Universitario de Duesseldorf, los primeros exámenes indicaron que no era necesaria una operación inmediata, aunque el jugador debía ser evaluado de nuevo.

Didier Deschamps, entrenador de Francia, expresó su preocupación: "Su nariz no está bien... Obviamente es el lado negativo de esta noche”. La agencia AFP informó sobre una posible fractura, aunque no se confirmaron detalles adicionales en ese momento. La situación de Mbappé fue un tema central en la conferencia de prensa posterior al partido, donde Deschamps indicó que la selección debería prepararse para jugar sin él si fuese necesario.