El lamento de Marcelo Gallardo tras la derrota de River y despedirse del campeonato

El entrenador del Millonario no evitó mostrar su fastidio tras la derrota de su equipo, que lo dejó fuera de la pelea del campeonato.

River Plate cayó 2-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza , un resultado que lo aleja de la pelea por la Liga Profesional y deja al equipo enfocado en asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, el bochornoso final del partido, marcado por incidentes entre jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos, se robó todas las miradas. Marcelo Gallardo, técnico del Millonario, no evitó pronunciarse sobre lo sucedido.

Gallardo, visiblemente molesto, abordó el tema en la conferencia de prensa: "Lo que observo es una reacción en caliente a través de un gesto que hace un adversario. Nada justifica esas cosas, más allá de un mal accionar de alguien. Se metió mucha gente, y terminó siendo muy confuso todo. Tenemos que entender que una mala reacción puede generar todo esto y no está bueno que pase".

El técnico reconoció que las emociones suelen jugar un rol importante en situaciones de alta tensión, pero enfatizó la necesidad de control: "Hay que asumir la bronca, guardarse y no recurrir a la violencia. Este acto de violencia no es la imagen que tenemos que dar hacia afuera".

Más allá de los incidentes, Gallardo también reflexionó sobre el desempeño de su equipo, que mostró altibajos a lo largo del encuentro. "Hicimos un primer tiempo correcto, pero el segundo no fue bueno. Nos sometieron, no pudimos salir jugando limpio desde el fondo y cometimos errores que nos costaron caro", analizó.

Gallardo 2.jpg

Marcelo Gallardo enojado por la derrota de su equipo

El entrenador reconoció que los cambios realizados no lograron revertir la dinámica del partido y que River no encontró su mejor versión: "El equipo necesitaba una reacción para generar algo diferente y no terminó saliendo. Nos faltó funcionamiento en todas las líneas".

Con cuatro partidos restantes, el Millonario enfrenta ahora el desafío de sumar puntos para asegurar su lugar en la próxima Copa Libertadores. "Perdimos tres puntos importantes que nos sacan de la pelea por el campeonato, pero no de la sumatoria para la clasificación", señaló Gallardo.

En cuanto al futuro del equipo, el DT evitó profundizar sobre posibles refuerzos o cambios estructurales, prefiriendo posponer ese análisis hasta el final de la temporada: "No corresponde hacer un balance ahora. Las decisiones se tomarán una vez que terminemos los partidos que nos quedan".

Gallardo cerró con una reflexión sobre la necesidad de aprender de los errores y mantener la compostura en momentos difíciles: "Las emociones están a mil, pero tenemos que ser responsables con nuestras reacciones. Como equipo, debemos buscar ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha".