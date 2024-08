El llanto de Agostina Hein al charlar con José Meolans, el mejor nadador de la historia argentina

Hein-Meolans.mp4

Con el nerviosismo propio de dialogar con su ídolo, Agostina contestó: "Muchisimas gracias. Viniendo de vos que sos un referente en natación no puedo pedir mejores palabras. Sos mi ídolo desde que soy chica, desde que fui a mi primer nacional en el Kempes y vos estabas firmando libros o sacandote fotos. Agradecida por tus palabras y espero haber representado muy bien a la Argentina".

Qué dijo Hein tras despedirse de los Juegos Olímpicos

"Fue una serie terrible, ya el primer día que vi el start list y vi que me había tocado con semejante grosa dije 'no, no puede ser', pero la verdad es que es un recuerdo maravilloso que me llevo. Yo ya había podido competir con Ledecky pero competir con Katie Ledecky y Ariarne Titmus fue hermoso y aprender de ellas es lo mejor que me llevo de estos Juegos", relató la nadadora.

Luego, hizo un análisis de su participación: "El tiempo no fue el que yo esperaba, pero son mis primeros Juegos Olímpicos y sé que me queda mucho por delante. Yo vine a aprender, a hacer experiencia y ya en 2028, si se da, poder competir mucho más", citó y agregó: "La verdad que me sentí bien adentro del agua, sentí que iba bastante fuerte. Estoy feliz por lo que hice".

Hein.jpg

Para cerrar se refirió a cómo se vive esta competencia: "Esto es una locura. Este estadio son las eliminatorias y está lleno de gente, es una locura, es imponente totalmente. Doha fue un Mundial, no deja de serlo, pero no están todas las estrellas, fue totalmente distinto"