El llanto desconsolado de un jugador de Germinal de Rawson tras el arbitraje que los perjudicó

Más allá de las acciones puntuales, entre la falta de credibilidad de Liuzzi y compañía, más algunos fallos erróneos, la calentura y la tristeza invadió a los jugadores locales.

Después del partido, Vargas habló con los medios y declaró: "No se si tengo mucho para decir. Más que tristeza, que pasen estas cosas duele mucho. Uno como jugador sabe que pueda pasar pero no se las espera. Que sea así en nuestra cancha duele mucho, porque la ilusión nuestra es muy grande, la de la gente también. Y bueno, no se. Perdón. Sabíamos que podía pasar. Perdón, no puedo hablar. Simplemente vamos a ir a dar la cara allá".

La respuesta del jugador de Germinal se vio interrumpida por su llanto. El futbolista se quebró y no siguió hablando, dejando en claro el sentimiento de impotencia que invade a cada uno que es perjudicado en estos casos.

El conjunto chubutense hizo una muy buena primera fase, donde compartió grupo con Cipolletti y Deportivo Rincón. Clasificó a la zona Campeonato, aunque no pudo meterse en instancias decisivas por el primer ascenso. Ya en el reducido de la Reválida, avanzó hasta semifinales, pero da toda la sensación que se quedará en el camino porque Sarmiento de La Banda tiene "la vaca atada".

Manuel Vargas, jugador de Germinal, llorando tras el arbitraje que los perjudicó.mp4

Los santiagueños, con el caballo del comisario

Desde que Pablo Toviggino es un hombre de poder el AFA, los clubes santiagueños crecieron de manera exponencial y ascendieron en forma meteórica en las categorías profesionales del fútbol argentino.

Central Córdoba llegó a primera, Mitre y Güemes a la Primera Nacional y ahora Sarmiento de La Banda está cada vez más cerca del ascenso en su primera temporada en el Federal A. En todas estas campañas hubo arbitrajes sospechados y/o bochornosos.

Los ascensos que parecen digitados en Argentina son vox populi. Jugadores, dirigentes y cuerpos técnicos lo saben y en off lo reconocen, pero en la previa de los partidos no quieren decir nada porque, lógicamente, temen ser castigados.