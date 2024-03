El mal momento de Fernando Gago en México: por qué fue sancionado

Las Chivas de Guadalajara contrataron al ex entrenador de Racing Fernando Gago para intentar ser protagonistas en su liga doméstica que no consigue desde 2017 cuando en el banco de suplentes estaba como entrenador el ex River Matías Almeyda. Sin embargo, Pintita arrancó con algunas complicaciones en su liderazgo y quedó involucrado en varios cruces con periodistas y, también, con el arbitraje generando que le llamen la atención en la liga de aquel país.

Hace apenas unos días, el entrenador fue sancionado luego de que Fernando apunte sin temor contra el arbitraje. "Fue un penal clarísimo, me da una bronca terrible, por la situación del penal y por lo que me manifestaron los jugadores, de sentirse incómodos por los comentarios del lado del arbitraje, los noté enojados, los sentí incómodos en varias partes del partido. Hoy la verdad que nos sentimos perjudicados, porque para mí es claro penal y creo que para ustedes también, no pienso que haya algo con respecto al VAR, pero cuando no funciona eso sí me da bronca, y hoy nos vamos con bronca", apuntó en conferencia de prensa tras el empate en el clásico ante América.