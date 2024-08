El mea culpa de Chiquito Romero después del corto 1-0 frente a Cruzeiro

Boca Juniors logró una victoria crucial al vencer 1-0 a Cruzeiro en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, un triunfo que no solo significó un paso importante en el torneo continental, sino que también permitió al equipo recuperar algo del nivel que había mostrado en algunos pasajes anteriores bajo la dirección de Diego Martínez. Sobre esto habló Chiquito Romero, quien hizo un mea culpa por el rendimiento del equipo.

En las semanas previas al encuentro, Boca había generado muchas dudas con su rendimiento, y las tensiones dentro del equipo se habían hecho evidentes, especialmente con el incidente entre el técnico y el lateral izquierdo Marcelo Saracchi. No obstante, tras superar esas diferencias, el equipo mostró una unidad renovada, tanto dentro como fuera del campo. Sergio Romero, el experimentado arquero y capitán en ausencia de Marcos Rojo, fue fundamental no solo por su desempeño en el arco, sino también por su rol como líder y defensor de Martínez.

"BOCA NO TIENE UN TECHO... EN LA COPA SOMOS OTRO EQUIPO" Chiquito Romero. pic.twitter.com/I0RZrfz5Mz

Romero, en declaraciones a ESPN después del partido, fue claro al respaldar a su entrenador. "Sabemos que en Boca todo es dos o tres veces más grande que en otro club. El entrenador está fuerte, no deja cabos sueltos, trabaja. Nosotros tenemos que responder en el campo", afirmó, subrayando la importancia de adaptarse a las circunstancias del juego, incluso cuando el estilo deseado no se logra en el campo.

Chiquito Romero 1.jpg Chiquito Romero

El elogio de Chiquito Romero a Cavani después del gol

El partido contra Cruzeiro no fue sencillo. El primer tiempo fue disputado, con ambos equipos mostrando un nivel parejo. Sin embargo, en la segunda mitad, Boca logró imponer su juego, y Edinson Cavani, fiel a su estilo y experiencia, fue el encargado de marcar el gol de la victoria. Este tanto no solo fue vital para el resultado, sino que también destacó la calidad y el compromiso del uruguayo, quien no solo se destaca por su capacidad goleadora, sino también por su liderazgo y profesionalismo dentro del equipo.

"Nunca remarque de Edi lo que es como goleador, sino lo que nos podía dar a nosotros como grupo... es un ejemplo de profesionalismo. No sólo hace goles sino que está para el equipo en sí, incluso para defender. Es para copiar, para crecer como equipo y que todos los chicos puedan ver eso", elogió Romero, destacando la influencia positiva que Cavani tiene sobre el plantel, especialmente en los jugadores más jóvenes.