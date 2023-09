El micro de Boca fue apedreado en su llegada a la cancha de Defensa y Justicia

Si bien no fue el vehículo que transportaba a los jugadores, en el denominado “Micro 2” se encontraban integrantes de la delegación como médicos, auxiliares, miembros del consejo de fútbol y empleados de seguridad. El mismo sufrió el impacto de un piedrazo y el chófer llegó a identificar al agresor .

"Un hincha de River que tenía la camiseta puesta nos tiró una piedra y rompió la ventanilla. Fue a 600mts del estadio, estábamos transitando la avenida" Damián, uno de los choferes del micro 2, de Boca Juniors. pic.twitter.com/ydtJOynf0F — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) September 15, 2023

El micro principal que transportaba a los jugadores, al técnico Jorge Almirón y al presidente Jorge Amor Ameal, no sufrió ningún impacto.

Aunque el vidrio llegó a romperse, la situación no pasó a mayores ya que los mismos eran especiales. “Es un vidrio anti vandálico”, explicó el chofer. Gracias a esto, las autoridades confirmaron que no hubo heridos. Por otra parte, a pesar de ser visualizado, la policía no pudo detener al agresor.

El club de la Ribera tuvo un antecedente similar en la final de la Copa Libertadores 2018, cuando el cordón policial falló y los hinchas de River atacaron el micro de los jugadores en el momento que arribaban al Estadio Monumental. Aquella vez, el partido debió ser suspendido ya que varios futbolistas se encontraban afectados.

A pesar de que en esta ocasión no hubo que lamentar heridos y el encuentro se puede disputar normalmente, lamentablemente la violencia volvió a ser moneda corriente en un partido del fútbol argentino que aún espera el regreso de los hinchas visitantes a las tribunas.